Washington.Das Timing für die Debatte der demokratischen Präsidentschafts-Bewerber konnte kaum schlechter sein. Nach elf Stunden knisternder Spannung bei den Liveübertragungen aus dem Kongress, fiel den zehn Demokraten, die ins Weiße Haus wollen, auf der Bühne in Atlanta anschließend wenig ein, das Interesse der Amerikaner zu fesseln. Das Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump drängte alles andere in den Hintergrund.

Und hier bestand inhaltlich große Einigkeit unter den Kandidaten. Wobei Pete Buttigieg, der kürzlich in den Umfragen an Elizabeth Warren auf Platz eins vorbeizog, sich mit Bewertungen in der Debatte zurückhielt. Umso klarer äußerte sich die Senatorin. „Niemand steht über dem Gesetz“, verkündete Warren. Joe Biden, der als Opfer unfreiwillig im Zentrum der Ukraine-Affäre steht, versprach, als Präsident mit seinem unterlegenen Gegner anders umzugehen. Bernie Sanders, der zum Führungsquartett im Bewerberfeld gehört, warnte davor, „uns von Donald Trump konsumieren zu lassen“. Das sei der sichere Weg, „die Wahlen zu verlieren“.

Sanders und Warren versuchen, den progressiven Flügel der Partei hinter sich zu einen, während Biden und Buttigieg um die Führung bei den Moderaten ringen.

Wie wenig der Amtsinhaber daran denkt, freiwillig zu gehen, demonstrierte er am Tag nach der Anhörung von EU-Botschafter Gordon Sondland.

Präsident bleibt standhaft

Trump forderte die Republikaner via Twitter auf, weiter hart gegen die Demokraten zu kämpfen. Der von Trump als Verbindungsmann zu der neuen ukrainischen Regierung beauftragte Sondland, hatte sich am Mittwoch gegen den Präsidenten und andere Schlüsselpersonen, wie Vizepräsident Mike Pence und Außenminister Mike Pompeo gestellt. Trump habe die Kampagne gegen die Ukraine dirigiert. Es habe auch ein Gegengeschäft gegeben. Dieses bestand darin, dass es ein Treffen im Weißen Haus und Militärhilfe für Kiew nur für „Ermittlungen“ gegen Joe und Hunter Biden geben sollte. Außerdem verlangte Trump die Untersuchung einer angeblichen Einmischung der Ukraine in die Präsidentschaftswahl 2016. Am Donnerstag wies Fiona Hill, die bis vor Kurzem im Nationalen Sicherheitsrat des Weißen Hauses die Politik in Osteuropa koordinierte, diese Idee als Verschwörungstheorie zurück.

