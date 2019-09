Nikolas Löbel: „Seehofer setzt ein falsches Zeichen“

Berlin/Mannheim.Innenminister Horst Seehofer (CSU) erntet in den eigenen Reihen viel Kritik für seine Zusage, 25 Prozent der auf See geretteten Flüchtlinge in Deutschland aufnehmen zu wollen. Die CDU werde bei dieser 180-Grad-Wende nicht mitmachen, so der Mannheimer Außenpolitik-Experte Nikolas Löbel im Interview.

Herr Löbel, ist Horst Seehofer mit seinem Vorstoß zu weit gegangen, grundsätzlich ein

...