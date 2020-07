Noch immer zu hohe Nitratwerte

Berlin.Das deutsche Grundwasser ist vor allem in landwirtschaftlichen Regionen weiter zu stark mit Nitrat belastet. Die Bundesregierung ist aber zuversichtlich, dass die kürzlich verschärften Regeln fürs Düngen das Problem in den kommenden Jahren lösen werden. An mehr als jeder vierten Grundwasser-Messstelle in Agrarregionen wird der EU-Grenzwert von 50 Milligramm pro Liter laut dem neuen Nitratbericht überschritten. Der Anteil sank im Vergleich zum vorigen Bericht aus dem Jahr 2016 von 28,2 auf 26,7 Prozent.

Auf Druck der EU und nach langem Streit zwischen Umwelt- und Landwirtschaftsministerium hatte Deutschland das Düngerecht im Frühjahr verschärft. Agrar-Staatssekretärin Beate Kasch betonte, dass der Bericht auf Daten aus den Jahren 2016 bis 2018 basiere.

Kritik von Versorgern

Um Zweifel auszuräumen, erarbeitet die Bundesregierung gerade eine Verwaltungsvorschrift für einheitliche Mess-Standards und zur Ausweisung sogenannter roter Gebiete, die besonders belastet sind und für die strengere Regeln gelten sollen.

Wasserversorger halten davon wenig. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft erklärte, es drohe ein „Wegrechnen“ zu hoher Werte, weil nicht Messwerte, sondern Modellrechnungen ausschlaggebend wären. Kommunale Wasserversorger forderten, das Augenmerk müsse auf den Schutz des Trinkwassers gerichtet werden. dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 10.07.2020