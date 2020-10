Noch nicht vorbei

Es gibt nichts schönzureden. Das, was viele befürchtet haben, tritt gerade ein: Mit der kälteren Jahreszeit nimmt die Zahl der Covid-Infektionen beständig zu. Entsprechend sehen sich zahlreiche Kreise und Städte – auch Mannheim – gezwungen, strengere Corona-Regeln zu erlassen. Es zeigt sich: Viele Lockerungen und laxe Verhaltensweisen, die im Sommer möglich waren, weil sich die Menschen draußen aufhielten, werden nicht aufrechtzuerhalten sein. Das ist bitter – trotzdem gibt es Grund zur Hoffnung.

Als sich das neue Coronavirus nach den Faschingsferien in Deutschland ausbreitete, sahen sich Politik, Gesellschaft, Gesundheitswesen, ja jeder und jede von uns mit ungeahnten Herausforderungen konfrontiert. Die meisten stellten sich der Situation und bemühten sich, ihren Teil zur Beherrschung der Pandemie beizutragen. Das wurde belohnt – mit sinkenden Fallzahlen und einem fast normalen Sommer.

Dazu kam: Die Wissenschaft nutzte die gewonnene Zeit, um in beispiellosem Tempo an neuen Behandlungen und Impfstoffen zu forschen. Schon jetzt – gerade mal ein Dreivierteljahr nach Auftreten des Virus – gibt es Therapien, die die Sterblichkeit senken und die Krankheitsdauer verkürzen.

Weitere erfolgversprechende Ansätze werden in Studien überprüft, und die ersten Impfstoffe dürften zum Jahreswechsel auf den Markt kommen. Alles sieht danach aus, dass wir das Virus 2021 zwar nicht gänzlich vertreiben, aber zumindest weitgehend beherrschen können.

Bis es so weit ist, gilt es, noch ein paar Monate durchzuhalten und dem Virus so wenig Platz wie möglich zu lassen. Sicher, wir alle haben diese Pandemie satt, die Abstände, den Mundschutz, die Desinfektionsmittel, die Reisewarnungen. Aber noch gibt es dazu keine sinnvolle Alternative.

Was sonst droht, deutet sich bereits an: Tausende Schüler und Schülerinnen befinden sich erneut im Homeschooling. Es gibt wieder Ausbrüche in Senioreneinrichtungen, wo die gefährdetsten Personen leben. Immer mehr Betriebe – vor allem aus Veranstaltungsbranche und Gastronomie – kämpfen ums Überleben. Entlastung kann nur ein niedriges Infektionsgeschehen bieten. Dass das auch ohne Lockdown möglich ist, hat Deutschland bereits gezeigt.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 08.10.2020