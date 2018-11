Noch nie so viele Beschäftigte über 60

Die rund 21 Millionen Rentner in Deutschland können auch in den nächsten Jahren mit spürbaren Zuwächsen bei ihren gesetzlichen Altersbezügen rechnen. Gleichzeitig haben immer mehr Ältere eine versicherungspflichtige Beschäftigung. Das geht aus dem neuen Rentenversicherungsbericht und einer Zwischenbilanz zur schrittweisen Einführung der Rente mit 67 hervor. Beide Vorlagen wurden gestern vom Bundeskabinett verabschiedet. Nachfolgend die wichtigsten Erkenntnisse im Überblick:

Es gibt Unterschiede, abhängig von Region und Geschlecht. Wer erhält wie viel Rente?

Laut Bericht betrug die monatliche Versichertenrente für Männer Mitte 2017 durchschnittlich 1083 Euro. In den neuen Ländern war es mit 1151 Euro etwas mehr als in den alten Ländern (1067 Euro). Deutlich größer ist der Unterschied bei den Frauen. Im Osten kamen sie auf eine monatliche Rente von 918 Euro, im Westen dagegen nur auf 628 Euro. Die Differenz resultiert aus den unterschiedlichen Erwerbsbiografien. So haben Frauen in den neuen Bundesländern im Schnitt deutlich mehr Jahre gearbeitet als in den alten Bundesländern.

Wie wird sich die Rente entwickeln?

Zum 1. Juli 2019 wird mit einer Rentenerhöhung von 3,18 Prozent im Westen und 3,91 Prozent im Osten gerechnet. Die genauen Zahlen stehen aber erst im kommenden Frühjahr fest, wenn die Daten zur Lohnentwicklung komplett vorliegen. Erst im Juli hatte es einen Anstieg in jeweils ähnlicher Höhe gegeben.

Was ist längerfristig zu erwarten?

Nach den Modellrechnungen der Bundesregierung steigen die Renten bis zum Jahr 2032 um insgesamt rund 38 Prozent. Das sind durchschnittlich 2,5 Prozent pro Jahr. Das Rentenniveau, also das Verhältnis zwischen einer sogenannten Standardrente nach 45 Versicherungsjahren bei stets durchschnittlichem Verdienst zum jeweils aktuellen Durchschnittseinkommen aller Beschäftigten, liegt gegenwärtig bei 48,1 Prozent. Aufgrund einer gesetzlichen „Haltelinie“ soll es bis zum Jahr 2025 nicht unter 48 Prozent sinken. Bis 2030 geht das Sicherungsniveau auf knapp 45 Prozent zurück.

Was ist beim Rentenbeitrag zu erwarten?

Trotz Leistungsverbesserungen (zum Beispiel bei der Mütterrente) kann der Rentenbeitrag beim aktuellen Wert von 18,6 Prozent bis zum Jahr 2023 stabil bleiben. Danach wird aber ein deutlicher Anstieg erwartet. Für das Jahr 2032 wird ein Beitragssatz von 22,5 Prozent prognostiziert.

Wie ist die Beschäftigungslage bei Älteren?

Im Zuge der Anhebung des Renteneintrittsalters auf 67 Jahre muss die Bundesregierung über die Erwerbsbeteiligung der Älteren informieren. Demnach hat sich die Erwerbstätigenquote der 60- bis 64-Jährigen seit dem Jahr 2000 von 20 auf aktuell über 58 Prozent erhöht – so stark wie in keinem anderen EU-Land. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in diesem Alter ist im gleichen Zeitraum um rund 1,5 Millionen auf 2,1 Millionen gestiegen. Die Arbeitslosenquote der 60- bis 64-Jährigen lag 2017 bei 6,6 Prozent.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 29.11.2018