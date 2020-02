Norbert Röttgen

Seine Stärken

Der Dritte im Bunde, der zuerst seine Kandidatur angekündigt hat, ist ein kluger Kopf. Röttgen versteht es, speziell in internationalen Zusammenhängen zu denken. Als Außenpolitiker ist er angesehen. Er steht für den Wettbewerb von Ideen und Argumenten, das ist sein Vorteil. Er kann ähnlich scharf formulieren wie Merz, aber hinterlässt kaum politisch Verletzte. Weil er kein Rowdy ist. Röttgen ist mit 54 Jahren auch der jüngste der Kandidaten.

Seine Schwächen

Ob Röttgen Innenpolitik kann, muss er jetzt zeigen. Seine intellektuellen Ausflüge ins Weltgeschehen sind nicht immer basistauglich. Hinzu kommt eine unrühmliche Geschichte: Als Umweltminister und Spitzenkandidat verlor er 2012 die Landtagswahl in NRW, weigerte sich aber, als Oppositionsführer dorthin zu wechseln. Deswegen warf Merkel ihn raus. Bis heute wirkt das nach. Röttgen gilt als Gegner Laschets. Der größte CDU-Landesverband dürfte aber klar hinter dem Ministerpräsidenten stehen.

Seine Ziele

Von allen drei Kandidaten hat er seine Ziele wohl am deutlichsten formuliert. Die CDU soll „Partei der Mitte“ bleiben. Auch er spricht sich für eine klare Abgrenzung zu AfD und Linke aus. Röttgen will sich dafür einsetzen, dass in der Union wieder mehr über Politik geredet wird. Es gelte, über aufkommende Bedrohungen zu sprechen, „bevor sie uns erreichen“. Sollte Röttgen CDU-Chef werden, will er auch die Kanzlerkandidatur. Allerdings hat er im Moment wohl nur eine Außenseiterchance.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 26.02.2020