Nordkoreas Machthaber Kim sucht Schulterschluss mit China

Peking/Pyongyang.Bei seinem vierten China-Besuch in nur einem Jahr will sich Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un mit dem chinesischen Staats- und Parteichef Xi Jinping über seinen Kurs gegenüber den USA abstimmen. In einem Sonderzug traf Kim gestern in Peking ein, wo er bis morgen bleiben will. Das Foto zeigt den Regierungschef gemeinsam mit seiner Frau Ria Sol Ju bei der Abreise in Pyongyang. Die Visite erfolgt vor dem Hintergrund der stockenden Verhandlungen über eine atomare Abrüstung des isolierten stalinistischen Staates, der unter massiven Sanktionen leidet. Die Gespräche dienen Kim der Vorbereitung für das Gipfeltreffen mit US-Präsident Donald Trump, das trotz mangelnder Fortschritte bei der Abrüstung in den kommenden Wochen stattfinden soll. Ort und genauer Zeitpunkt sind noch offen. dpa (Bild: dpa)

