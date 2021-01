Notenbonus für Corona-Jahrgang?

Berlin.Es ist ein höflich formulierter Hilferuf. Sachlich zählen zwei Abiturientinnen in ihrer Onlinepetition auf, wie ihre Vorbereitung aufs Abitur bislang lief: wochenlang kein Präsenzunterricht, ausfallende Lernplattformen, schlechte Kommunikation zwischen Lehrkräften und Schülern. „Zu erwarten, dass die Schüler in der Lage sind, ein reguläres Abitur zu schreiben, wäre nicht angemessen“, bilanzieren Henriette Bochmann und Ema Fenikova aus Sachsen. Sie fordern deshalb eine Verschiebung der Prüfungen und mehr Wahlmöglichkeiten bei den Aufgaben. „Machen Sie uns nicht zu den Verlierern dieser Pandemie“, bitten die Schülerinnen das sächsische Kultusministerium in ihrem Petitionstext. Fast 12 000 Menschen haben schon unterschrieben.

Die Sorgen von Bochmann und Fenikova teilen derzeit viele Jugendliche: Auf den Schulausfall durch den ersten Lockdown folgte ein Herbst, in dem der Betrieb auch durch viele Quarantänefälle beeinträchtigt wurde. Kurz vor Weihnachten waren die Schulen dann wieder geschlossen. Auch die Bundesschülerkonferenz fordert deshalb Abschlussprüfungen, die den Bedingungen des Jahres angepasst sind.

Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) weiß, dass viele Schüler verunsichert sind. „Wir müssen dafür sorgen, dass auch im Schuljahr 2020/21 die Bildungsziele so weit wie möglich erreicht werden. Und wir müssen – ebenfalls im Interesse der jungen Leute – sicherstellen, dass die Prüfungen in der Bewertung durch Betriebe und Hochschulen gleichwertig zu allen anderen Jahren anerkannt werden.“ Mit der Forderung nach einem „Corona-Bonus“ in den Noten sollte man aber vorsichtig umgehen, findet sie.

Sollten diesjährige Abiturienten bessere Noten bekommen? Unter den Ländern herrscht Uneinigkeit: Während man sich zum Beispiel im Bildungsministerium in Thüringen leichtere Prüfungen vorstellen kann, lehnt Sachsen-Anhalt das eindeutig ab. Niemand könne ein Interesse haben, Schulabschlüsse zu entwerten, sagte der dortige Bildungsminister Marco Tullner (CDU).

Bei der Kultusministerkonferenz (KMK) geht man davon aus, dass die Abiturprüfungen wie geplant stattfinden können. „Wir haben im letzten Jahr bei geschlossenen Schulen das Abitur durchgeführt und die Abstände und Hygieneregeln gewahrt“, sagte Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (SPD). Man werde auch in diesem Jahr alles dafür tun, dass es stattfinde.

Doch neben Plan A erörtere die KMK auch B und C. So sei etwa in Berlin und Brandenburg bereits entschieden worden, dass Schulen für die Abiturprüfungen eine Aufgabe mehr bekommen – um auswählen zu können, was auch behandelt wurde. Ende des Monats wollen die Kultusminister beraten, wie die Prüfungen in diesem Jahr ablaufen sollen.

