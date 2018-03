Nur ein Anfang

Anzeige

Es liegt so viel im Argen im deutschen Bildungssystem. Die Zahl der Viertklässler wächst, die kaum lesen können. Noch immer entscheidet die soziale Herkunft maßgeblich über den Schulerfolg. Viele Migrantenkinder durchlaufen die komplette Lernkarriere, ohne richtig Deutsch zu lernen. Brennpunktschulen bekommen oft weniger Gelder als andere, die nicht so viele Probleme haben. Überforderte Lehrer fühlen sich alleingelassen, während Eltern Unmengen für Nachhilfe ausgeben. Und dann sind da noch die maroden Gebäude, die vielen Stundenausfälle, die unterschiedlichen Länderstandards ...

Wer diese lange Liste vor Augen hat, den werden die Vorschläge, die Union und SPD in ihrem Koalitionsvertrag ausgehandelt haben, nicht vom Hocker reißen. Es ist gut, dass der Bund ein paar Milliarden Euro in die Hand nimmt, um die Länder zu unterstützen, aber das kann nur der Anfang sein. In den vergangenen Jahren wurde einfach zu viel versäumt.

Um die Defizite in der Bildung auszugleichen, muss langfristig deutlich mehr investiert werden. Und die grundlegenden Strukturprobleme der einzelnen Länder lösen ein paar gute Ideen auch nicht. Da wird ein Nationaler Bildungsrat ebenso schnell an seine Grenzen stoßen, wenn Kultusminister mauern oder neue Konzepte in Endlosdiskussionen versanden.