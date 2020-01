Nur ein erster Schritt

Ob es von Innenminister Seehofer so schlau gewesen ist, nach dem Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke das Verbot der militanten Nazi-Truppe „Combat 18“ bereits in Aussicht zu stellen, werden die Ermittlungen zeigen. Die Szene hatte jedenfalls genug Zeit, sich auf den Gegenschlag des Staates vorzubereiten und belastendes Material beiseitezuschaffen. Aber vielleicht sind sich die Terroristen auch zu sicher gewesen, so dass die von den Behörden beschlagnahmten Computer und Dokumente neue Erkenntnisse zu den Strukturen und Netzwerken der Rechten in Deutschland und Europa liefern; zu ihren Zielen, wen sie im Visier haben, und zu ihren Methoden.

Vieles spricht jedenfalls dafür, dass Seehofer mit einem blauen Auge davon kommt, dass das Verbot zwar spät, aber nicht zu spät erfolgt ist. Es ist doch so: Einem polizeilichen Druck sind die Rechtsextremen hierzulande immer nur punktuell ausgesetzt. Das hat ihnen das Gefühl einer gewissen Unangreifbarkeit gegeben. Jedenfalls hätte man sich spätestens nach dem Lübcke-Mord gewünscht, der Staat wäre so unnachgiebig gegen das Nazi-Milieu vorgegangen wie in den 1970er Jahren gegen den RAF-Terrorismus und seine Sympathisanten. Ist er aber nicht. Mit einem Verbot ist es nicht getan, es ist nur der berühmte Tropfen auf den heißen Stein. Oder anders: Bislang kratzen die Sicherheitsbehörden an der Oberfläche dessen, was im Land vor sich geht. Bekannt sind Verbindungen von „Combat 18“ zu den Morden des NSU-Terror-Trios, das haben diverse Untersuchungsausschüsse ergeben. Und offenkundig besteht auch eine Beziehung zum Mord an Lübcke. Dabei soll die Gruppe 20 Mitglieder haben, obwohl es in Deutschland rund 24 000 braune Gesinnungsgenossen gibt, von denen 12 000 als gewaltbereit gelten.

Wenn es Seehofer ernst meint mit seinem Kampf gegen Rechts, müssen dringend die nächsten Schritte folgen – zum Beispiel weitere Verbote von Nazi-Vereinen, eine intensivere Überwachung der Szene und möglichst die Enttarnung von Netzwerken. Dazu gehört ebenfalls, gegen den rechten Hass im Netz, gegen Mord- und Gewaltandrohungen vorzugehen und die Täter zu verurteilen. Das ist bislang kaum der Fall.

Auf dem Tisch der Koalition liegen die Gesetzentwürfe, um Hass und Hetze effektiver verfolgen zu können. So soll bei Beleidigungen der Strafrahmen verdoppelt werden und bei öffentlichen Morddrohungen drei Jahre Gefängnis möglich sein. Die Gesetze müssen schnell beschlossen werden. Damit die Rechten sich ihrer Sache nicht länger sicher sein können.

