Nur ein Kompromiss

Darauf muss man auch erst einmal kommen: Bund und Länder einigen sich auf einen detaillierten Fahrplan zum Kohleausstieg – und gleichzeitig auf die Inbetriebnahme eines neuen Steinkohlekraftwerks. Da wundert es kaum, wenn Klimaschützer auf der Palme sind. Auch für den Laien mutet das widersprüchlich an. Immerhin wurde die Abholzung des symbolträchtigen Hambacher Forsts zugunsten einer Tagebauerweiterung nun abgeblasen. Das wiederum ist vernünftig.

Schon an diesen beiden Extrembeispielen wird deutlich, dass es sich um einen klassischen Kompromiss handelt. Fast ein Jahr ist es nun schon her, dass sich alle beteiligten Seiten zur Abkehr von der klimaschädlichen Kohleverstromung bekannten. Da kommt die konkrete Ausgestaltung reichlich spät. Aber immerhin herrscht nun Planungssicherheit. Für Kraftwerksbetreiber genauso wie für die absehbar von Arbeitsplatzverlust Betroffenen. Ihnen wird jetzt auch zugesichert, keine schlechter bezahlten Jobs annehmen zu müssen. Das mag zusätzlich Geld kosten, ist aber unter sozialen Aspekten geboten. Denn gerade in Gebieten wie der strukturschwachen Lausitz gibt es weit und breit kaum bessere Verdienstmöglichkeiten als in der Kohle.

Ob der Ausstieg zu den Zeitvorgaben gelingt, wird von der Entwicklung der erneuerbaren Energien abhängig sein. Hier hakt es gewaltig, allein schon, wenn man an den Zoff um die Errichtung neuer Windräder denkt. Das Auslaufen der Atomkraft – schon in zwei Jahren soll der letzte deutsche Meiler vom Netz gehen – macht die Sache in puncto Versorgungssicherheit nicht einfacher. Aber dass sich Deutschland dieser Herausforderung im Interesse des Klimaschutzes stellt, hat auch international eine Pilotfunktion.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 17.01.2020