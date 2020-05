„Nur eine untergeordnete Rolle“

Stuttgart/Heidelberg.Auf diese Nachricht haben Eltern seit Wochen gewartet: Die Kindertagesstätten sowie die Tagespflege in Baden-Württemberg sollen bis Ende Juni wieder vollständig öffnen. Das erklärten Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) am Dienstag in Stuttgart. Hintergrund der Entscheidung sind erste Ergebnisse einer Studie von Unikliniken in Baden-Württemberg, aus der hervorgeht, dass Kinder bei der Verbreitung des Coronavirus eine untergeordnete Rolle spielen.

„Mit diesen Schritten bieten wir Familien mit kleineren Kindern eine echte Perspektive“, sagte Eisenmann. Als nächsten Schritt wolle sie gemeinsam mit den Kommunen und den Trägerverbänden, die für die Kitas und deren Personalausstattung zuständig sind, einen Rechtsrahmen erarbeiten.

Nach den Studienergebnissen zum Coronavirus würden Kinder nicht nur seltener krank, sondern seien wohl auch seltener infiziert als Erwachsene. „Es kann ausgeschlossen werden, dass Kinder Treiber des Infektionsgeschehens sind“, sagte Kretschmann. Daher habe die Landesregierung beschlossen, ein Konzept für die weitere Öffnung der Grundschulen zu entwickeln und Kitas bis Ende Juni zu öffnen.

Seit dem 18. Mai ist wegen der Corona-Pandemie im Südwesten zunächst der eingeschränkte Regelbetrieb möglich, den maximal 50 Prozent der Kinder gleichzeitig nutzen dürfen. An den Grundschulen werden aktuell nur die Schüler der vierten Klasse unterrichtet. Weil viele Lehrer und Erzieher zur Risikogruppe zählen, müsse die vollständige Öffnung der Kitas und Grundschulen gründlich vorbereitet werden, so Eisenmann – Lehrer und Erzieher sollen regelmäßig auf das Virus getestet werden.

Finale Auswertung steht aus

Die Federführung für die Kinderstudie lag beim Zentrum für Infektionskrankheiten und beim Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin des Universitätsklinikums Heidelberg. Beteiligt waren auch die Unikliniken in Freiburg, Tübingen und Ulm. Etwa 5000 Menschen, die keine Symptome hatten, wurden demnach auf das Virus und auf Antikörper getestet, darunter 2500 Kinder unter zehn Jahren und je ein Elternteil. So fiel auf, dass das Ausbreitungsrisiko bei Kindern in Notbetreuung nicht erhöht zu sein schien im Vergleich zu den Jungen und Mädchen, die zu Hause betreut wurden. Außerdem hätten nur bis zu zwei Prozent der einst Erkrankten Antikörper gebildet. „Das sind viel geringere Zahlen als beispielsweise in der Heinsberg-Studie“, sagte Kretschmann.

Ein Forscher-Team hatte in Gangelt im Kreis Heinsberg 919 Einwohner in 405 Haushalten befragt und Corona-Tests vorgenommen. In dem Ort hatten sich nach einer Karnevalssitzung viele Bürger mit Covid-19 infiziert. Die Gemeinde gilt daher als Epizentrum des Virus.

Die finale Auswertung der baden-württembergischen Studie steht noch aus, teilte das Heidelberger Uniklinikum mit. „Im Einvernehmen und abgesprochen mit der Wissenschaft“ habe der Ministerpräsident aufgrund der „besonderen Belastung von Eltern und Kindern“ die Uniklinik gebeten, ihm erste belastbare Zwischenergebnisse mitzuteilen. In ein bis zwei Wochen sollen die Endergebnisse vorliegen.

Auch Christian Drosten veröffentlichte vor einigen Wochen eine Studie zur Rolle der Kinder bei der Übertragung des Virus. Der Chef-Virologe der Berliner Charité und sein Team hatten in Proben von 3712 Infizierten die Menge an Sars-CoV-2-Viren bestimmt. Das Ergebnis: Im Wesentlichen gebe es keine nachweisbaren Unterschiede in der Viruslast der verschiedenen Altersgruppen. Bei der Beurteilung der Ansteckungsgefahr für Kinder müssten die gleichen Annahmen wie für Erwachsene zugrunde gelegt werden. Drosten wies gleichzeitig darauf hin, dass Untersuchungen zu Übertragungen von und durch Kinder direkt wegen der Schließungen gar nicht möglich seien. Sie könnten nur indirekte Hinweise geben.

Wie hoch das Ansteckungsrisiko für verschiedene Altersgruppen ist, haben wiederum Forscher in China analysiert. Ihre Studie legt nahe, dass Kinder nur ein Drittel so anfällig sind, sich zu infizieren, wie Erwachsene zwischen 15 und 64 Jahren. „Gleichzeitig muss man aber auch sagen: Kinder haben vielleicht in der gleichen Altersgruppe, in der Kita und in der Schule, mindestens dreimal so intensiven Kontakt“, ordnete Drosten diese Ergebnisse im Corona-Podcast des NDR ein. „Das Kinderthema ist im Moment ein offener Bereich, wo uns Daten fehlen und wo die wenigen und zum Teil wenig soliden Daten, die vorhanden sind, von unterschiedlichen Wissenschaftlern leicht unterschiedlich interpretiert werden.“ (mit dpa)

