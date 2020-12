Nur sieben Millionen Impfdosen

Berlin.Sie ist die große Hoffnung: die Impfaktion. Mit ihr verbindet sich die Sehnsucht nach einer Zeit ohne Corona. „Wir müssen durch den Winter kommen, ohne darauf setzen zu können, dass wir schon in einem großen Maße solche Impfstoffe zur Verfügung haben“, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch nach einem Treffen mit den Ministerpräsidenten. Die Bundesregierung kalkuliert für das erste Quartal 2021 mit sieben Millionen Impfdosen der Firmen Biontech/Pfizer und Moderna. Weil jeder zweimal geimpft werden muss, können 3,5 Millionen Bürger gegen Covid-19 immunisiert werden. „Das ist das, was ich heute sagen kann.“

Was Merkel noch nicht sagen kann: Die Regierung orderte zusätzlich Impfungen der Firma Astrazeneca, die „ein bisschen eine Verzögerung erlebt“ (Merkel). Wird der Stoff rechtzeitig zugelassen, könnten im ersten Quartal aus sieben noch elf Millionen Dosen werden.

Um die Kalkulation einordnen zu können, kehrt man zum Startblock des Rennens um den Impfstoff zurück: Das schwedisch-britische Unternehmen Astrazeneca setzte auf Vektorimpfstoffe. Die bestehen aus für den Menschen harmlosen Erregern, die ein oder mehrere Antigene des Krankheitserregers tragen. Der Stoff löst im Körper eine Immunantwort aus. Das ist die erprobte Herangehensweise – die sicherste Variante. Dagegen war das Vorgehen von Biontech wie von Moderna neu: Die Zellen im Muskelgewebe werden genetisch so manipuliert, dass sie mit der Produktion von Proteinen beginnen, die eine Immunantwort auslösen. Es war immer klar, dass diese Methode schneller, die Erfolgsaussichten aber ungewisser waren. Bei einem Pferderennen wäre Biontech der Außenseiter-Tipp und Astrazeneca der Favorit gewesen.

Nun machte aber der Außenseiter aus Mainz das Rennen, während die Bundesregierung vornehmlich auf Astrazeneca setzte. „Wir können nicht genau sagen, ob dieser Impfstoff im ersten Quartal des nächsten Jahres zur Verfügung gestellt werden kann. Wenn ja, haben wir uns ziemlich viele Dosen gesichert“, sagte Merkel. Wenn alles nach Plan laufe, werde man im dritten Quartal „sehr viel Impfstoff zur Verfügung haben“. Zumal sich die EU-Kommission 1,3 Milliarden Dosen Impfstoff gesichert hat, von denen 20 Prozent Deutschland zustehen.

„So traurig das klingt“, erzählt ein Epidemiologe hinter vorgehaltener Hand. Der abgewählte US-Präsident Donald Trump habe „alles richtig“ gemacht. Angeblich könnten die USA sechsmal so schnell impfen wie Deutschland.

