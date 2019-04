Nur Trump sieht sich entlastet

Washington.Trump zeigte sich vor den Kriegsveteranen im East Room des Weißen Hauses in glänzender Laune. „Ein guter Tag“ sei dieser Gründonnerstag, an dem das Warten auf den Bericht von Sonderermittler Mueller endlich ein Ende habe. Das Ergebnis fasst er mit zwei Phrasen zusammen „Keine Verschwörung“ und „Keine Justizbehinderung“. Diese Untersuchung hätte es niemals geben dürfen.

Vieles geschwärzt

Der Präsident sieht sich als Opfer. Obwohl selbst die zensierte Fassung des Berichts, die um Punkt 11 Uhr auf der Webseite des Sonderermittlers auftauchte, eine andere Geschichte erzählt. Auf den 448 Seiten der Zusammenfassung Muellers findet sich eine Fülle an Details, die Trump weiterhin schwer belasten. Und von seinen Ängsten berichten, als der amtierende Justizminister Rod Rosenstein am 17. Mai 2017 die Entscheidung traf, Robert Mueller als Sonderermittler in der Russland-Affäre einzusetzen. „Oh mein Gott. Das ist schrecklich“, zitiert der Bericht Trumps Reaktion auf die Nachricht. „Das ist das Ende meiner Präsidentschaft.“

So reagiert niemand, der mit sich im Reinen ist. Was erklärt, warum der Sonderermittler über fast zwei Jahre Hinweisen auf eine Verschwörung mit der russischen Regierung gegen Hillary Clinton nachging. Im ersten Teil des Berichts werden die Erkenntnisse dargelegt. Unstrittig ist demnach, dass Moskau versuchte, zulasten Hillary Clintons Einfluss auf den Präsidentschaftswahlkampf zu nehmen.

Nur fünf Stunden nachdem Trump 2016 bei einer Kundgebung Russland öffentlich aufgefordert hatte, die E-Mails seiner Konkurrentin „zu finden“, machten sich Hacker des Geheimdienstes ans Werk. Das Wahlkampfteam habe sich von den gestohlenen Informationen „einen Vorteil bei den Wahlen“ versprochen.

Zu großen Teilen geschwärzt bleibt der Teil, in dem Mueller darlegt, wie die Zusammenarbeit mit Wikileaks gelaufen ist. Die Organisation hatte E-Mails veröffentlicht, die russische Geheimdienstler gehackt hatten. Im Verdacht, als Scharnier gedient zu haben, steht Trumps Intimus Roger Stone, der sich im November vor Gericht verantworten muss. Warum Muellers Team auf eine Anklage verzichtete, hat mehr mit Prinzipien des Rechtsstaats als der Sachlage zu tun. Es gebe den Rechtsbegriff der „Zusammenarbeit“ nicht, sondern nur den der „Verschwörung“, legt Mueller dar. Dafür müsste eine konkrete Vereinbarung zwischen Individuen des Wahlteams und der russischen Regierung aufgezeigt werden. „Die Beweise reichten nicht aus, einen Offiziellen des Wahlkampfteams als nicht registrierten Agenten der russischen Regierung zu verfolgen.“

Mit Blick auf eine Anklage wegen Justizbehinderung fällt der Befund Muellers vernichtend für Trump aus. Die Ermittler seien nicht dazu in der Lage, zu dem Schluss zu gelangen, „dass kein kriminelles Verhalten geschehen ist“. Ausführlich stellt Mueller dar, was Trump unternahm, die Ermittlungen zu behindern.

Mehrere Male hätten Mitarbeiter, wie der inzwischen ausgeschiedene Justiziar Don McGahn, Anweisungen des Präsidenten nicht ausgeführt, die den Tatbestand der Justizbehinderung erfüllt hätten. So rief Trump seinen Rechtsbeistand im Juni 2017 privat an, um den Rauswurf Muellers zu verlangen. Der Sonderermittler überließ die Entscheidung, Anklage zu erheben, anderen, weil unter der bestehenden Rechtsauslegung, gegen einen amtierenden Präsidenten kein reguläres Strafverfahren vor Gericht eingeleitet werden könne.

