Nutzer umgehen Blockade

MOSKAU.Russlands Medienaufsichtsbehörde hat einen staatstragenden Namen: Roskomnadsor. Das Wort kommt selbst im Russischen schwerfällig daher. Über diese Behörde, 2008 auf Erlass des damaligen Präsidenten Dmitri Medwedew gegründet, spottet in Russland derzeit nahezu jeder – weil sie seit Tagen zeigt, dass sich das, was sie auf dem Papier hart erscheinen lässt, in der Realität als lächerlich erweist.

Die Zensurbehörde Roskomnadsor mit ihrem Chef Alexander Scharow kümmert sich vor allem um das Netz. Ob es die Geschäftskontakte-Plattform LinkedIn oder die Walkie-Talkie-App Zello sind, in Russland sind sie genauso gesperrt wie etwa 120 000 Internetseiten. Regelmäßig geraten auch die Webseiten des Oppositionellen Alexej Nawalny, Wikipedia, Facebook, Twitter, YouTube ins Blickfeld der Aufseher.

Reich an Einfällen

Roskomnadsor versucht seit mehr als einer Woche, vielen Russen das zu nehmen, wodurch sie sich frei fühlen: den Kurzmitteilungsdienst Telegram. Es ist eine Chat-App, die an WhatsApp oder den Facebook-Messenger erinnert. Vor allem aber ist es eine globale Erfolgsgeschichte „Made in Russia“, die nicht auf Öl und Gas basiert.