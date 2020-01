Obamas inspirieren US-Bürger

Washington.Die Obamas inspirieren das amerikanische Volk einer Umfrage zufolge auch Jahre nach ihrem Auszug aus dem Weißen Haus. Nach der inspirierendsten Frau des Jahres gefragt, nannten zehn Prozent die frühere First Lady, Michelle Obama (55). Das gab das Meinungsforschungsunternehmen Gallup bekannt. Bei den Männern lieferten sich Barack Obama und sein Nachfolger Donald Trump mit je 18 Prozent ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Das Jahr sei „ein so bedeutender und anregender Ritt“ gewesen, erklärte Michelle Obama kürzlich. Die 55-Jährige ging mit ihren Memoiren „Becoming: Meine Geschichte“ auf US-Tour. Die aktuelle First Lady, Melania Trump, kam bei der Umfrage auf den zweiten Platz (drei Prozent).

Ein Prozent der Amerikaner empfand die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel inspirierend. dpa

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 02.01.2020