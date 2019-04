Obamas Vize kämpft um Präsidentschaft

Washington.Vertraute des früheren US-Vize-Präsidenten streuten die Kunde, Joseph Robinette Biden habe absichtlich bis zum Schluss gewartet, seine Kandidatur zu erklären. Je nach Zählung taten es 18 Demokraten vor ihm. Das soll der Basis Selbstvertrauen signalisieren. Vielleicht steht es aber auch für eine Fehlkalkulation des 76-jährigen Senators, der die Ankündigung seiner Bewerbung immer wieder verschob.

Heute soll es nun wirklich so weit sein. Dann will Joe, wie den ehemaligen Senator aus Delaware alle Amerikaner nennen, per Video-Botschaft ankündigen, sich darum zu bewerben, Bannerträger der Demokraten gegen Trump zu werden. In den Umfragen sieht es noch gut für Biden aus. Im Unterschied zu vielen seiner Mitbewerber hat er den Vorteil, beinahe universal bekannt zu sein. Das spart ihm viele Werbedollars.

Kandidaturen scheiterten am Geld

Doch ohne Geld geht es auch für Biden nicht. Und das ist eines seiner drei großen Probleme, denen er sich ausgesetzt sieht. Während Bernie Sanders das Kandidatenfeld mit einer Wahlkampfkasse, die mit fast 27 Millionen Dollar gefüllt ist, anführt, startet Biden mit null Dollar. Im Umfeld Bidens heißt es, anders als bei seinen beiden erfolglosen Anläufen für die Nominierung, werde es diesmal nicht am Geld mangeln. „Das wird keine Wiederholung von 2008 und 2012“, sagt Denise Bauer, die in der Vergangenheit erfolgreich für Demokraten gesammelt hat.

Die nächste Herausforderung für Biden besteht in der Demographie. Er kann weder wie „Beto“ (O’Rourke) oder „Mayor Pete“ (Buttigieg) einen Generationenwechsel mit seiner Kandidatur beanspruchen. Oder wie Elizabeth Warren oder Kamala Harris das Argument ins Feld führen, es werde Zeit für eine „Madame Präsident“ in den USA. Im Unterschied zu Sanders, der in den meisten Umfragen vor ihm liegt, hat Biden auch nicht gezeigt, dass er junge Wähler ansprechen kann. Die dritte Hürde, die Biden nehmen muss, hat mit seiner politischen Positionierung zu tun. Er tritt als Zentrist, links der Mitte, an. Das könnte ihm helfen, wenn die Partei ihn als Herausforderung des Präsidenten aufs Schild hebt. Aber das ist nicht unbedingt da, wo die Basis steht.

„Keine tiefe Basis“

Entscheidend wird für Biden sein, wie er diese drei Herausforderungen in den ersten Vorwahl-Staaten Iowa und New Hampshire meistert. Und da sehen die Dinge lange nicht so gut für ihn aus, wie nationale Umfragen es vermuten lassen. „Er hat eine faire Chance“, beschreibt ein Insider in dem Neuengland-Staat die Aussichten für den ehemaligen Stellvertreter von Präsident Barack Obama.

Eine lokale Parteigröße in Iowa vertraute der „Washington Post“ an, die Dinge seien sehr ungewiss für Biden. „Er hat hier keine tiefe Basis“. Ob der Zug für Biden bereits abgefahren ist oder er mit seinem Timing gute Instinkte beweist, werden die nächsten Wochen zeigen. Mit ihm tritt heute ein starker Kandidat ins Rennen, aber bei Weitem kein unangefochtener Spitzenreiter.

