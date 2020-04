Österreich und Dänemark lockern Einschränkungen

Wien/Kopenhagen.Ihren Mundschutz nahmen Österreichs Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und drei seiner Minister nur für die Pressekonferenz ab. Hinter Schutzwänden aus Plexiglas verkündeten sie am Montag den Österreichern eine mehrteilige Botschaft geprägt von Zuversicht, Stolz und auch Sorge: Die Alpenrepublik wird nach Ostern behutsam mit dem langen Weg aus der Corona-Krise zurück in die Normalität beginnen – aber jederzeit die Notbremse ziehen, wenn sich das Virus doch wieder ausbreitet. Wenige Stunden später verkündete auch Dänemark einen Plan zur vorsichtigen Lockerung seiner Maßnahmen.

In Österreich sollen nach der Öffnung von kleinen Geschäften sowie Bau- und Gartenmärkten am 14. April dann ab Anfang Mai alle Geschäfte, Einkaufszentren und Friseure wieder öffnen. „Wir sind bisher besser durch die Krise gekommen als die meisten anderen Länder“, stellte Kurz fest. Zugleich machte die Regierungsspitze deutlich, dass sich die Österreicher weiterhin an die strengen Auflagen zum gebotenen Abstand halten müssten – die Ausgangsbeschränkungen wurden bis Ende April verlängert, die Schulen bleiben bis Mitte Mai zu. Hotels und Gaststätten dürfen auch erst ab Mitte Mai damit rechnen, dass sie wieder öffnen dürfen.

Ganz ähnliche Signale kamen am Abend aus Dänemark: Nachdem sich die Lage dort stabilisiert hat, will Ministerpräsidentin Mette Frederiksen nach Ostern zunächst in „die erste vorsichtige Phase der Öffnung“ eintreten. In einem ersten Schritt sollen Kinderkrippen, Kindergärten sowie die unteren Jahrgangsstufen null bis fünf von Schulen am 15. April wieder geöffnet werden.

Andere Maßnahmen – etwa die Schließung der Grenzen zu Deutschland, Schweden und Norwegen sowie diejenige von Restaurants – werden bis 10. Mai verlängert. Weil Großveranstaltungen bis August in Dänemark verboten bleiben, wird auch das Festival in Roskilde abgesagt – das größte Musikfestival Nordeuropas. dpa

