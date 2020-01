Offen für „Sophia“

Zagreb.Deutschland würde sich nach Angaben von Bundesinnenminister Horst Seehofer an der Aufnahme von Bootsmigranten beteiligen, die von Schiffen einer neuaufgelegten EU-Marinemission „Sophia“ gerettet werden. Er sei bereit, die vor fünf Monaten getroffene Einigung zur Verteilung aus Seenot Geretteter auf eine neue „Sophia“-Mission auszuweiten, sagte der CSU-Politiker am Freitag am Rande eines EU-Innenministertreffens in Zagreb.

Grundsätzlich zeigte er sich offen für einen „Sophia“-Neustart mit Fokus auf die Kontrolle des Waffenembargos gegen Libyen. „Alles, was die Staatengemeinschaft tun kann, um den Frieden zu sichern, ist gut, und deshalb hat es meine Unterstützung.“

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hatte jüngst erklärt, die EU wolle „Sophia“ mit einem Fokus auf das Waffenembargo gegen Libyen wiederbeleben. Ursprünglich sollte „Sophia“ den Schmuggel und Menschenhandel eindämmen. Bis zum Ende des Marineeinsatzes im vergangenen Jahr wurden dabei immer wieder Migranten aus Seenot gerettet. Seit Frühjahr 2019 ist die EU jedoch nicht mehr mit Schiffen vor Ort, weil die Mitgliedsstaaten sich nicht auf ein System zur Verteilung der Geretteten einigen konnte. dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 25.01.2020