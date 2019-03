Offene Fragen

Der Vorhang hinter den Ermittlungen Muellers ist gefallen. Und wie nach einer spannenden Inszenierung im Theater bleibt das Publikum mit mehr Fragen zurück, als es zu Beginn der Aufführung hatte. Um den Verfremdungseffekt zu verstärken, ruft eine Stimme in den noch dunklen Zuschauerraum: „Keine neuen Anklagen.“ Vor voreiligen Rückschlüssen muss dennoch dringend gewarnt werden.

Denn die in Medien zitierte Aussage, es werde keine weiteren Anklagen geben, stammt von jemanden, der sich nicht offenbart. Von einem „hohen Mitarbeiter“ der Regierung, der damit nicht ganz lautere Absichten verfolgt haben mag.

Selbst wenn William Barr, der neue Mann an der Spitze des Justizministeriums, dieselbe Aussage träfe, bliebe der Ausgang der Ermittlungen weit offen. Denn außer Mueller, Barr und einigen Personen in deren Umfeld weiß niemand, was in dem Tex steht; vom Kleingedruckten und den Fußnoten ganz zu schweigen.

Auf die zentralen Punkte, die der Sonderermittler untersuchte, gibt es bisher keine befriedigenden Antworten. Beteiligte sich der Präsident der Vereinigten Staaten als Kandidat an einer Verschwörung mit Russland gegen die amerikanische Demokratie? Behinderte er anschließend die Aufklärung dieser Straftat durch die Justiz? Die Interpretationshoheit liegt zurzeit noch ganz allein beim Justizminister, den Trump persönlich für den Job ausgewählt hat. Und der hat bisher wenig Details mitgeteilt.

Die Aussage „Keine neuen Anklagen“ könnte sogar gezielt in die Irre führen. Denn eine Richtlinie des Justizministeriums, die weit vor die Wahl Trumps zurückreicht, schließt die Anklage eines amtierenden Präsidenten grundsätzlich aus. Das heißt, selbst wenn der Sonderermittler genügend Beweise hätte, Trump anzuklagen, dürfte er dies aufgrund bestehender Regeln nicht empfehlen. Für einen solchen Fall sieht die Verfassung das Instrument der Amtsenthebung durch den Kongress vor.

Die Frage ist nun, was hinter dem gefallenen Vorhang passiert. Der Justizminister muss sich entscheiden, ob er Licht ins Dunkel bringen oder die Finsternis nutzen will, den Präsidenten zu schützen. Wenn er versucht, Informationen vorzuenthalten, stellt er die Rechtsstaatlichkeit in Frage. Eine Verfassungskrise lauert um die Ecke. Denn der Kongress hat mit einer Resolution klar gemacht, dass er den Text, das Kleingedruckte und die Fußnoten des Berichts sehen will. Nur das erlaube den Abgeordneten, zu entscheiden, ob ein Amtsenthebungsverfahren rechtsstaatlich geboten oder gar unvermeidlich sei.

Trotz täglicher Angriffe gegen den Sonderermittler markiert die Vorlage des Mueller-Berichts den Triumph des Rechtsstaats. Dabei muss es bleiben. Mueller hat seine Arbeit beendet. Das Ringen um die Wahrheit geht weiter. Für Rückschlüsse ist es zu früh.

