Ohne Empfehlung in die Abstimmung

Die SPD-Landesverbände in Hessen und Rheinland-Pfalz haben eine positive Bilanz der Versammlungen zur Vorstellung der Bewerber für den Parteivorsitz gezogen. Empfehlungen für die Abstimmung der Parteimitglieder wollen beide nicht abgeben. „Die Regionalkonferenzen mit den Kandidatenteams waren aus meiner Sicht ein großer Erfolg“, sagte die hessische Generalsekretärin und designierte neue Vorsitzende, Nancy Faeser, dieser Zeitung. Sie sprach von einer offenen, lebendigen und hierarchiefreien Diskussion, die ausnahmslos im Klima gegenseitigen Respekts und der Fairness geführt wurde. So etwas habe der SPD in der Vergangenheit offensichtlich gefehlt. Es seien damit neue Diskussionsprozesse angestoßen worden, die über den Tag hinaus reichten. Jedes SPD-Mitglied in Hessen kenne die Arbeit des nordhessischen Bewerbers Michael Roth als ehemaliger Generalsekretär der Landespartei, „und dass wir uns über das Politische hinaus gut verstehen, ist kein Geheimnis“, sagte Faeser. Entscheiden werde aber jedes Mitglied selbst.

Der rheinland-pfälzische SPD-Generalsekretär Daniel Stich nannte die Regionalkonferenzen einen „vollen Erfolg“. Das gelte auch für die des eigenen Landesverbands im September in Nieder-Olm. „Die Halle war mit 800 Interessierten voll besetzt, und die Aufbruchstimmung lag förmlich in der Luft“, sagte er. Der Wettstreit um die besten sozialdemokratischen Ideen habe „unsere Partei belebt und für spannende Debatten gesorgt“. Mit dem dabei gezeigten Respekt und mit Fairness habe die SPD „ein Meisterstück in Sachen innerparteiliche Demokratie abgeliefert“. Eine Wahlempfehlung gebe es auch in Rheinland-Pfalz nicht. „Sollte es zu einer Stichwahl kommen, werden wir neu entscheiden“, fügte Stich hinzu.

Beim Landesparteitag in Heidenheim räumte der Chef der baden-württembergischen SPD, Andreas Stoch, am Wochenende ein, dass sich die Partei wahrscheinlich in der schwierigsten Situation ihrer Geschichte befinde. „Wir müssen die Themen aufnehmen und uns mit den Themen beschäftigen, die den Menschen auf den Nägeln brennen“, mahnte er. Stoch nannte zum Beispiel die Themen Veränderungen in der Arbeitswelt, Wohnungsmangel und Klimaschutz. kn/dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 14.10.2019