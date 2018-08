„Ohne Migranten könnten wir keine Häuser mehr bauen“

Anzeige

Schwierige Debatte um Werte

Das sieht auch Marc Helbling so. Er ist Migrationsexperte beim Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Durch den demografischen Wandel sei Deutschland wirtschaftlich absolut auf Zuwanderung angewiesen, um seinen Fachkräftebedarf zu decken. „Ohne Migranten könnten wir schon jetzt keine Häuser mehr bauen. Das sieht man auf jeder Baustelle“, sagt er. Zudem sei es für Firmen eine Bereicherung, wenn sie multikulturelle Belegschaften habe. „Jeder Betrieb funktioniert besser, wenn er nicht nur aus weißen, alten Männern besteht“, so Helbling. Deutschland brauche deshalb dringend ein Einwanderungsgesetz.

Bei der Wirtschaft rennt der Soziologe mit solchen Sätzen offene Türen ein. Deren Interessenverbände drängen schon lange auf ein Regelwerk, das die gezielte Einwanderung von Fachkräften und Arbeitsmigranten steuert. „Die Situation ist deshalb so absurd, weil Deutschland immer noch nicht zwischen Asyl, Flüchtlingen und Fachkräftezuwanderung unterscheidet. Dafür brauchen wir das Gesetz“, sagt beispielsweise Oliver Zander, Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbands Gesamtmetall. Und Eric Schweitzer, Präsident des Industrie- und Handelskammertags (DIHK), hatte erst am Wochenende davor gewarnt, dass inzwischen vier von zehn Unternehmen in Deutschland Aufträge ablehnen müssten, weil sie nicht genügend Fachkräfte hätten.

Eine Gesellschaft, in der viele Menschen mit ausländischen Wurzeln leben, bringe aber nicht nur wirtschaftliche Vorteile, sagt Migrationsexperte Helbling. „Zum einen ist damit auch eine kulturelle Bereicherung verbunden. Zum anderen bringt es eine Gesellschaft immer wieder dazu, ihre Normen und Werte zu hinterfragen und neu darüber zu debattieren. So entwickelt sich eine Kultur weiter, sie ist sowieso ständig im Wandel“, sagt er.

Die Herausforderung dabei sei, dass es gleichzeitig einen Minimalkonsens über bestimmte Werte geben müsse, die nicht verhandelbar seien. „Das ist generell ein schwieriges Unterfangen, weil die deutsche Gesellschaft in sich ja auch sehr heterogen ist. Deshalb läuft es in der Regel auf das hinaus, was im Grundgesetz steht“, sagt Helbling. „Bei diesen Werten darf die Gesellschaft dann aber auch nicht klein beigeben und muss sie verteidigen.“ Außerdem müsse es Angebote geben, in denen diese Werte auch an Migranten vermittelt werden, zum Beispiel in Integrationskursen.

Mehrere Identitäten möglich

Die Erlanger Politikwissenschaftlerin Petra Bendel warnt angesichts der neuen Integrationsdebatte davor, die Millionen von Menschen mit ausländischen Wurzeln mit Begriffen wie etwa „Passdeutsche“ bewusst auszugrenzen. Die nach dem Rücktritt von Mesut Özil aus der Fußballnationalmannschaft begonnene Internet-Diskussion (#MeTwo) um den Alltagsrassismus in Deutschland habe gezeigt, dass Menschen auch mehrere Identitäten haben könnten.

„Daran ist überhaupt nichts Verwerfliches“, sagt die Expertin. Es ermögliche Kompetenzen und Chancen. Auch der Staat könne regelnd eingreifen, zum Beispiel durch zusätzliche Ressourcen für die Anti-Diskriminierungsstelle in Berlin.

Erstmals hat das Statistische Bundesamt 2017 auch die vorwiegend im Haushalt gesprochene Sprache abgefragt. Unter den 24 Millionen Mehrpersonenhaushalten in Deutschland wird danach in gut zehn Prozent vorwiegend eine ausländische Sprache genutzt. Am häufigsten war dies Türkisch (17 Prozent). Wenn in einem Haushalt alle Mitglieder ausländische Wurzeln haben, wird dort zu 55 Prozent in einer anderen Sprache gesprochen. Ist es aber nur ein Teil, fällt der Anteil auf sieben Prozent. (mit dpa)

