Ohne Regierung im zweiten Lockdown

Brüssel.Rund 430 Tage sind seit den Föderalwahlen im Mai 2019 bereits vergangen – und noch immer zeichnet sich keine Koalitionsmehrheit im Parlament ab. Zwar amtiert seit März die Liberale Sophie Wilmès als Ministerpräsidentin. Sie war eine Notlösung, als das Coronavirus Belgien erfasste, um im Lockdown nicht führungslos dazustehen. Die 45-Jährige schaffte das, aber vermutlich hatte niemand damit gerechnet, dass sie dem Land nun den zweiten Stillstand verordnen musste.

Seit dem 1. August müssen Reisende vor dem Grenzübertritt in das Königreich einen detaillierten Fragenkatalog elektronisch ausfüllen – vorausgesetzt, sie bleiben länger als 48 Stunden im Land. So sollen mögliche Infektionsketten leichter verfolgt werden. Im ganzen Land wurde die tägliche Einkaufszeit auf 30 Minuten beschränkt. Wer aus Brennpunkten im Ausland zurückkehrt, muss in Quarantäne.

Der eigentliche Hotspot liegt im flämischen Landesteil. In Antwerpen und etlichen Badeorten an der Küste herrscht seit Ende Juli nachts eine Ausgangssperre. Die Infektionszahlen waren vor allem bei jüngeren Menschen dramatisch angestiegen. Als am Wochenende in dem völlig überlasteten Küstenort Blankenberge die Polizei anrückte, um eine Schlägerei am Strand zu schlichten, eskalierte die Situation. Die Beamten wollten auch die Maskenpflicht und den Mindestabstand durchsetzen. Sie wurden angegriffen, es gab Verletzte.

In Belgien liegen die Nerven blank. Die Hoffnungen ruhen vor allem auf dem Staatsoberhaupt, König Philippe. Der hatte in seiner Rede zum Staatsfeiertag am 21. Juli ausdrücklich an die Parteien appellierz: „Das ganze Land fordert nun eine entschiedene und stabile Regierung. Enttäuschen wir es nicht.“

Der Appell richtete sich vor allem an die Parteichefs der beiden starken Kräfte: den Vorsitzenden der Neuen Flämischen Allianz (N-VA), Bart de Wever, der als Bürgermeister von Antwerpen alle Hände voll zu tun hat. Sein politischer Gegenspieler ist Paul Magnette, Chef der französischsprachigen Sozialisten, und zugleich Bürgermeister von Charleroi. Aber sie kommen nicht zusammen.

Testkapazitäten ausgeweitet

Belgien bleibt damit in seinen Krisen gefangen. Und dabei sind viele Urlauber noch nicht einmal zurückgekehrt. Die Angst ist groß, dass ihre Heimkehr den für Anfang September geplanten Schulbeginn ebenso unmöglich machen könnte wie eine Rücknahme der jetzigen Beschränkungen. Inzwischen schafft die Regierung wenigstens Testkapazitäten. Eine stabile Regierung aber scheint weiter nicht in Sicht und ein Rückgang der Infektionszahlen zeichnet sich auch nicht ab.

