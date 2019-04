Er hat den Gang der Dinge gedreht und zeigt leichtfüßig: In der Ukraine veräppelt die Unterhaltungsbranche nicht mehr die Politik, vielmehr funktioniert die Politik nun endgültig wie die Unterhaltungsbranche.

Wladimir Selenski hat die politische Elite seines Landes drei Monate lang vor sich hergetrieben. Er hat sich dem gängigen politischen Weg völlig entzogen. Einen Wahlkampf führte er mit Sketchen auf der Bühne, mit denen er seine Herausforderer blamierte. Debatten stellte er sich nicht, wohl aus Sorge, womöglich unvorbereitet zu erscheinen oder nicht zu gefallen, wie er es gewohnt ist bei seinen Shows. Selbst der Tag vor der Wahl, an dem eigentlich nicht mehr agitiert wird, widmete der TV-Sender „1 plus 1“, bei dem fast alle Produktionen von Selenski laufen, dem Mann mit der unnachahmlich rauen Stimme. Serien seien schließlich keine Wahlwerbung, sagten seine Berater.

Politik war für Selenski jahrelang Kreativmaterial, politische Satire beherrscht er wie kein anderer im Land. Geradezu gestochen scharf zerlegt er in seiner Serie „Diener des Volkes“ wie auch bei seinen Shows das Funktionieren der ukrainischen Politik – und wird nun ein Teil dieses Systems, dem nicht einmal zehn Prozent der Bevölkerung noch trauen. Ohne mitzuteilen, wie seine Mannschaft eigentlich aussehen soll.

Es ist kein Witz mehr: Der nicht allzu überraschende Einzug Selenskis in die Stichwahl ist ein knallhartes Abstrafen der politischen Elite in der Ukraine. Er zeigt, dass die Mehrheit der Ukrainer offenbar keine Politiker in der Politik wünscht. Die Menschen wollen einen, der so ist, wie die Fernsehfigur, die Selenski gibt: einen Präsidenten aus dem Volk, der etwas ungelenk und naiv, aber ehrlich und sympathisch mit einem System aus Vetternwirtschaft aufräumt. Ein neues Gesicht, weil die Hoffnung, dass der blutige Aufstand auf dem Maidan vor fünf Jahren das korrupte System stürzen würde, längst verblasst ist.

Versprechungen und Gelächter

Es ist kein neues Phänomen im postsowjetischen Raum, auch in der Ukraine nicht: Bei nahezu jeder Wahl wird eine Art Messias gesucht, der den Weg in eine helle Zukunft weisen soll. Selenski greift gar die Wörter „Helligkeit“ und „Licht“ auf, wenn er von Veränderungen spricht. Die Menschen glauben ihm, weil er es ihnen so einfach macht. Mit Versprechungen, mit viel Gelächter. Der Wunsch nach Veränderung ist auch dieses Mal so groß, dass sich die Ukrainer fürs Risiko entschieden haben: einen neuen Wahlgang zwischen Selenski und Poroschenko in drei Wochen, einen Kampf zwischen dem Bekannten, das ermüdet, und einer fröhlichen Wundertüte.

