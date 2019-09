Olaf Scholz (61) ist der einzige Kandidat aus der ersten Reihe, was ihm einen Vorsprung gibt. Allerdings ist der 61-Jährige beim linken Flügel als Befürworter der Agenda-Reformen und der großen Koalition unten durch. Er hatte lange gezögert.

Klara Geywitz (43) Seine Partnerin ist bundespolitisch ziemlich unbekannt. Am Sonntag verpasste sie den Wiedereinzug in den Brandenburger Landtag, in dem sie seit 2004 saß.

Chancen: groß

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 04.09.2019