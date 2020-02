Olaf Scholz wieder obenauf

Katharina Fegebank und Robert Habeck nach der Wahl in Hamburg. © dpa

Berlin.Bei der SPD, die in der Hansestadt mit Peter Tschentscher erneut den Ersten Bürgermeister stellen kann, belebte das Hamburger Ergebnis die Kanzlerkandidatendebatte. Im Fokus: Vizekanzler Olaf Scholz, Tschentschers Vorgänger im Rathaus. Scholz war am Sonntag vom G20-Finanzministertreffen in Saudi-Arabien an die Elbe geeilt, wo er zahlreiche Interview gab. Er wurde von seinen Parteigenossen gefeiert.

Auf Bundesebene aber hat Scholz in der Urwahl um den Parteivorsitz gerade gegen Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken verloren. Was auch eine inhaltliche Weichenstellung war: Gegen den pragmatischen Scholz-Kurs, der jetzt in Hamburg gewann, für eine stärkere Linksorientierung.

Die beiden Parteichefs reagierten auf Journalistenfragen nach Scholz’ möglicher Zukunft als Kanzlerkandidat denn auch äußerst zurückhaltend: Scholz sei ein hervorragender Politiker, meinte Walter-Borjans. „Aber wie wir uns auf Bundesebene aufstellen, werden wir beizeiten klären.“ Kopf und Programm müssten im Übrigen zusammenpassen, fügte er noch hinzu.

„Da kann alles passieren“

Auch die Fantasie von Robert Habeck hat Hamburg beflügelt. Es war jedenfalls auffällig, wie detailliert der Grünen-Vorsitzende sich gedanklich schon mit der Bundestagswahl beschäftigt hat.

Dort sei die Ausgangslage völlig anders, dozierte Habeck vor Beginn der Grünen-Vorstandssitzung. Erstmals kandidiere nämlich ein amtierender Kanzler nicht wieder. Alle bisherigen Mechanismen funktionierten damit nicht mehr. Weder das Setzen auf Bewährtes auf der einen, noch der Ruf nach Erneuerung auf der anderen Seite. „Da kann alles passieren“, schloss Habeck. Also auch ein grüner Kanzler?

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 25.02.2020