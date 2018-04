OPCW-Mission in Duma scheint zu stocken

Anzeige

Damaskus (dpa) - Die Mission der Organisation für das Verbot von Chemiewaffen (OPCW) zur Untersuchung des mutmaßlichen Giftgaseinsatzes im syrischen Duma ist offensichtlich ins Stocken geraten.

«Es gibt Sicherheitsbedenken in dem Team», sagte eine regierungsnahe Quelle in Syrien. Es blieb zunächst unklar, ob das Team aus neun Chemiewaffenexperten noch am Mittwoch seine Arbeit in der Region Ost-Ghuta bei Damaskus würde aufnehmen können.

Die staatliche Nachrichtenagentur Sana und das russische Außenministerium hatten am Dienstag berichtet, dass die Spezialisten in der Stadt Duma in Ost-Ghuta angekommen seien, um dort den mutmaßlichen Giftgasangriff vom 7. April zu untersuchen.