Oppositioneller festgenommen

Caracas.In Venezuela ist nach dem angeblichen Attentat auf Präsident ein Oppositionspolitiker festgenommen worden. Der Abgeordnete Juan und seine Schwester Rafaela seien in der Nacht zu gestern von Agenten des Geheimdienstes de () in ihrem Haus in Caracas gefangen genommen worden, teilte die Partei auf Twitter mit. wirft dem Chef der Partei vor, in das mutmaßliche Attentat verstrickt zu sein. Rafaela wurde anschließend wieder freigelassen, wie sie selbst in dem sozialen Netzwerk schrieb. Der Vorfall zeige erneut die Zunahme politischer Verfolgung, hieß es von der Partei. NicolásMaduroRequesensServicioBolivarianoInteligenciaSebinPrimeroJusticiaMaduroRequesensdpa