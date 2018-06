Oppositionsführer nennt Erdogan «Diktator»

Anzeige

Ankara (dpa) - Der Chef der größten Oppositionspartei CHP in der Türkei hat den wiedergewählten Präsidenten Recep Tayyip Erdogan einen «Diktator» genannt und ihm die Gratulation verweigert. «Jemandem, der eine Diktatur anstrebt, gratuliert man nicht», sagte Kemal Kilicdaroglu in Ankara.

«Jemandem, der nicht an Demokratie glaubt, kann man nicht gratulieren. Jemandem, der die Organe der Legislative, Judikative und Exekutive an sich bindet, kann man nicht gratulieren.»

Kilicdaroglu sowie die Erdogan-Herausforderin und Chefin der Iyi-Partei, Meral Aksener, kritisierten zugleich den Wahlkampf als unfair. Aksener kündigte außerdem an, eine «noch entschlossenere» Oppositionsarbeit zu machen. Der zweitplatzierte Präsidentenkandidat der CHP, Muharrem Ince, teilte auf Twitter mit, er werde in alle 81 Provinzen reisen, um seinen Anhängern zu danken. US Präsident Donald Trump rief Erdogan nach Angaben der türkischen Staatsagentur Anadolu unterdessen an und gratulierte ihm zum Wahlsieg.