Oppositionsführerin Kolesnikowa spurlos verschwunden

Minsk.Von einer der wichtigsten Oppositionellen in Belarus, Maria Kolesnikowa, fehlt jede Spur. Die Familie gab eine Vermisstenanzeige bei der Polizei auf, teilte das Team von Viktor Babariko am Montag mit. Die 38-Jährige arbeitet für den inhaftierten Babariko, der gegen den autoritären Staatschef Alexander Lukaschenko kandidieren wollte. Außerdem seien zwei Mitarbeiter von Kolesnikowa nicht erreichbar. Einige ihrer Kollegen waren zuvor festgenommen, ausgereist oder zur Ausreise gezwungen worden, etwa die Präsidentenkandidatin Swetlana Tichanowaskaja. Kolesnikowa ist im Präsidium des Koordinierungsrates, der einen friedlichen Machtwechsel anstrebt. Sie hatte viele Jahre in Stuttgart gelebt. Das belarussische Innenministerium teilte mit, es habe Kolesnikowa nicht festgenommen. dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 08.09.2020