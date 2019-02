Orbán weiter uneinsichtig

Brüssel/Budapest.Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán hat sich unbeeindruckt vom wachsenden Druck europäischer Parteifreunde wegen seiner Anti-Migrationskampagne gezeigt. Auf dem Plakat wird EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und dem liberalen US-Milliardär George Soros, der ungarischer Herkunft ist, vorgeworfen, sie wollten illegale Migration nach Ungarn fördern. „Eine Kampagne wie diese entlarvt die Brüsseler Bürokraten“, sagte Orbán gestern im staatlichen Rundfunk.

Orbán stellte auch die durch keine Fakten belegte Behauptung auf: „Die gegenwärtige migrationsfördernde Mehrheit in Brüssel will die Einwanderung steigern, was bedeuten würde, dass Europa nicht mehr den Europäern gehört.“

Weber distanziert sich

Orbán und seine Regierung stehen wegen dieser Plakat-Kampagne seit Tagen unter Druck. Führende Unionspolitiker distanzierten sich. Auf die Forderung nach einem Rauswurf von Orbáns Fidesz-Partei aus der konservativen Parteienfamilie EVP verzichteten sie jedoch. Zur EVP gehören auch CDU und CSU sowie Kommissionspräsident Juncker. Unter den Kritikern der Orbán-Kampagne war auch EVP-Fraktionschef Manfred Weber. Der „Süddeutschen Zeitung“ sagte er, Orbán müsse „erkennen, dass er sich derzeit immer weiter von der EVP entfernt“.

Weber will Juncker im Herbst als Kommissionschef folgen. Auch andere hochrangige Unionspolitiker gingen auf Distanz zu Orbán. Einen Ausschluss aus der EVP forderten aber weder Bundeskanzlerin Angela Merkel noch CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer. Ein Rauswurf muss der EVP-Satzung zufolge von sieben EVP-Parteien aus fünf Ländern vorgeschlagen werden. dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 23.02.2019