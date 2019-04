Ostdeutscher über Ostdeutsche

Sehr vielen Ostdeutschen fehlt nach Ansicht von Altbundespräsident Joachim Gauck (Bild) „dieser absolute Durchsetzungswille“. Sie hätten sich eine Wettbewerbsmentalität wie ihre Landsleute im Westen nicht auf natürlichem Wege antrainieren können, sagte Gauck in Berlin nach einer Filmvorführung. Eine Ost-Quote für die Besetzung von führenden Positionen befürwortete der 79-Jährige, der aus dem Osten stammt, nicht. Gauck betonte, er sei in Gesprächen dichter an das Gefühl des Missbehagens bei vielen herangekommen. Dass es das trotz persönlich guter Lebensverhältnisse gebe, besorge ihn. dpa

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 03.04.2019