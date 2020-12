Osten bei Spitzenjobs benachteiligt

Berlin.Nach einer aktuellen Umfrage halten 82 Prozent der Ostdeutschen und 62 Prozent der Westdeutschen die Anerkennung ostdeutscher Lebensleistungen im Interesse des weiteren deutsch-deutschen Zusammenwachsens für wichtig. Zwei von drei Bundesbürgern in Ost und West sehen in der Einheit eher einen Gewinn. In Auftrag gegeben wurde die Erhebung von der 2019 ins Leben gerufenen Regierungskommission „30 Jahre Friedliche und Deutsche Einheit“. Am Montag legten die rund 20 Vertreter aus Politik, Wissenschaft und Kultur ihre Empfehlungen vor, um die noch immer vorhandenen strukturellen Ungleichheiten abzubauen.

Neue nationale Gedenktage

Der wirtschaftliche Umbruch besonders in den ersten Jahren nach der Wiedervereinigung hat nach den Worten des Kommissionschefs und ehemaligen brandenburgischen Ministerpräsidenten, Matthias Platzeck (SPD), große Verwerfungen hinterlassen. So hätten allein bis 1993 rund zwei Drittel der Ostdeutschen ihren angestammten Arbeitsplatz verloren, in höheren Leistungsebenen sogar 90 Prozent. Eine Folge ist, dass Ostdeutsche in Führungspositionen bis heute stark unterrepräsentiert sind.

Die Kommission appelliert hier zur Selbstverpflichtung von Bundes- und Landesregierungen sowie Kommunen, Ostdeutsche „angemessen“ zu berücksichtigen. Außerdem wurde vorgeschlagen, den 9. November als Tag der Maueröffnung, aber auch als Tag der Pogromnacht 1938 zu einem „Nationalen Gedenktag“ zu machen. Auch solle in Erinnerung an die Massendemonstration 1989 in Leipzig der 9. Oktober als „Tag der Demokratie“ begangen werden.

Die Experten regten darüber hinaus den Aufbau eines „Zukunftszentrums“ zur Erforschung der gesellschaftlichen Umbrüche in Ostdeutschland und Osteuropa an. vet

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 08.12.2020