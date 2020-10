Pädagogen warnen

Paris.Nach der brutalen Ermordung eines französischen Lehrers hat der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes Heinz-Peter Meidinger vor einer „Schere im Kopf“ auch bei deutschen Pädagogen gewarnt. „Wir haben die tiefe Sorge, dass auch in Deutschland ein Klima der Einschüchterung entsteht“, sagte er der „Passauer Neuen Presse“. Es gebe immer mehr Versuche, Lehrer bei ihrer Aufgabe, Werte und Demokratie zu vermitteln, zu beeinflussen und zu behindern. Dazu zählten auch AfD-Meldeportale im Netz. Dort war dazu aufgerufen worden, angebliche Verstöße von Lehrerinnen und Lehrern gegen das Neutralitätsgebot zu melden.

Am Freitag war der Geschichtslehrer Samuel Paty (47) in einem Pariser Vorort ermordet worden. Zuvor hatte er zum Thema Meinungsfreiheit Mohammed-Karikaturen gezeigt. Der Täter mit russisch-tschetschenischen Wurzeln hatte geschrieben, der Pädagoge habe den Propheten Mohammed herabgesetzt. Meidinger sagte: „Der Druck ist vor allem in Brennpunktschulen mit einem hohen Anteil von Schülern mit einem entsprechenden Migrationshintergrund sehr hoch.“ An manchen Schulen würden sich Lehrer nicht mehr trauen, einen Film wie „Schindlers Liste“ zu zeigen. dpa

