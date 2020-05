Palmer will Grüner bleiben

Tübingen.Boris Palmer wirkt getroffen. „Lasst uns reden, wenn wieder ruhigere Zeiten sind“, ruft der Grünen-Politiker seinen innerparteilichen Kritikern zu. Es gebe da ein „massives Problem“, räumt er am Dienstag im Gespräch ein. Doch gegen seinen Rausschmiss, den viele Grüne in offenen Briefen, in den sozialen Medien und öffentlichen Statements verlangen, will er dann doch kämpfen. Er habe das Grundsatzprogramm extra noch mal gelesen. Sein Ergebnis: „Ich habe gegen keinen Grundwert der Partei verstoßen.“ Das teilt der Tübinger Oberbürgermeister dem Vorstand der baden-württembergischen Grünen als Merkposten für die Debatte über sein weiteres politisches Schicksal am Freitag schriftlich mit. Freiwillig gehen werde er nicht, betont er.

Inzwischen hat der umtriebige Politiker nicht mehr nur eine stattliche Schar von harten Gegnern gegen sich. Nun wenden sich auch Freunde ab. „Er hat sich nicht im Griff“, klagt einer aus der Mannschaft von Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Er sei richtig sauer auf die Eskapaden des 47-Jährigen. „Wir retten in Deutschland möglicherweise Menschen, die in einem halben Jahr sowieso tot wären aufgrund ihres Alters und ihrer Vorerkrankungen“, hat Palmer in einem Fernsehinterview gesagt. Für die Wirkung des Satzes hat er sich entschuldigt, aber eigentlich hält er die „Inhalte für faktisch richtig“. Kretschmann hält am Dienstag noch einmal dagegen: „Da hat sich der Oberbürgermeister von Tübingen ganz erheblich verrannt.“

Dabei galt Palmer lange als das größte politische Talent der Südwest-Grünen. Selbst auf der Liste der möglichen Nachfolger für Kretschmann stand er bei manchem Parteifreund mal ganz oben. „Er war da mein erster Anwärter“, sagt einer der Strippenzieher. Kretschmann, früher selbst Zielscheibe scharfer innerparteilicher Attacken, schützte den 47-Jährigen wie einen Ziehsohn. Davon ist jetzt nichts mehr zu spüren.

Viele Fehlleistungen

Nun muss Palmer an zwei Fronten kämpfen. Richtig schwierig wird es bei den Grünen im Tübinger Gemeinderat und im Kreisvorstand. „Mir tut das in der Seele weh“, sagt der Fraktionsvorsitzende Christoph Joachim, der sich als Palmers Freund bezeichnet und in der Partei als „Palmerist“ verspottet wurde. Selbst ihm reicht es jetzt. Zu oft habe der OB seine Parteifreunde mit umstrittenen Äußerungen zu Flüchtlingen und Integration in eine schwierige Lage gebracht. Zuletzt hatte Palmer eine Woge der Empörung ausgelöst, als er eine Werbekampagne der Bahn mit dunkelhäutigen Menschen kritisierte. Auch kommunalpolitische Fehlleistungen hält Joachim dem Oberbürgermeister vor. Nach einem knapp verlorenen Bürgerentscheid um eine Straßensperrung schob der im Herbst den Älteren die Schuld für die Schlappe zu. Die hätten das Ergebnis verfälscht.

Joachim will jetzt klare Verhältnisse schaffen und plädiert dafür, dem OB sofort die Unterstützung für eine erneute Kandidatur zu versagen. Vier Stunden haben die Stadträte am Montagabend diskutiert, am Dienstagabend ging es dann weiter. Aber längst sei klar, dass die Mitglieder entscheiden sollen, wer für die Grünen im Oktober 2022 ins Rennen um den Chefsessel gehen wird. „Die Tendenz ist klar gegen ihn“, sagt Joachim. Die Frage stellt sich allerdings frühestens in eineinhalb Jahren.

„Zwanghafte Provokation“

Der Druck war groß. Erst entzog der Bundesvorstand Palmer die Unterstützung für eine weitere Kandidatur. Später beklagten auch die Grünen-Landeschefs Sandra Detzer und Oliver Hildenbrand, dass Palmer mit „seinen zwanghaften Provokationen und polarisierenden Äußerungen unserer Partei schadet“.

Da stand plötzlich der Parteiausschluss des Querkopfes unausgesprochen in der Drohkulisse. Dafür sieht allerdings Kretschmann keinen Grund. Er wirbt für Toleranz: „Dass ein Mitglied was sagt, was man selbst für grundlegend falsch hält, muss man, glaube ich, aushalten in einer Partei.“ Umweltminister Franz Untersteller erinnert an die Streitlust der Grünen. „Da wird immer mal wieder Zeug verzapft. Dann redet man drüber und danach ist wieder Ruhe.“ Auch gegen Kretschmann habe es Ausschlussanträge gegeben. Gott sei Dank sei es dazu nicht gekommen – denn sonst wäre er heute nicht Ministerpräsident.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 06.05.2020