Pandemie verlangt Eltern viel ab

Wiesbaden/Mannheim.Der bisherige Höhepunkt der Corona-Pandemie in Deutschland ist für fast die Hälfte der Eltern eine sehr belastende Phase gewesen. Frauen hätten noch häufiger als Männer von einer hohen Belastung berichtet, teilte das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung am Dienstag in Wiesbaden mit. Unter den alleinerziehenden Müttern hätten rund 60 Prozent eine hohe Gesamtbelastung angegeben.

Die Auswertung veröffentlichte das Institut unter der Überschrift „Eltern während der Coronakrise – Zur Improvisation gezwungen“. Wöchentlich seien seit Ende März 3600 Personen zu ihrer Lebenssituation befragt und darüber hinaus Daten aus dem Mikrozensus sowie Ergebnisse einer Mannheimer Corona-Studie berücksichtigt worden. Unter den Eltern hätten sich Väter in Kurzarbeit am zufriedensten geäußert, Mütter in derselben Situation seien deutlich unzufriedener gewesen. Mütter im Homeoffice sei es dagegen besser ergangen als Vätern.

Höherer Aufwand im Haushalt

Der Aufwand für Familien- und Hausarbeit wuchs angesichts geschlossener Kitas und Schulen: Bei Müttern stieg die Belastung hierfür im Vergleich zum Jahr 2018 von 6,6 auf 7,9 Stunden pro Tag, bei Vätern von 3,3 auf 5,6. Väter in Kurzarbeit hätten sogar 8,1 Stunden für die Familie aufgebracht. Dies zeige, dass „die Geschlechterunterschiede bei der Zeitverwendung für Haus- und Familienarbeit geringer geworden sind“, erklärte das Institut. dpa

