Papst bestraft Bischöfe

Rom.Papst Franziskus hat einen seiner Vorgänger, Paul VI., und die deutsche Ordensschwester Katharina Kasper heiliggesprochen. Zudem erhob der Pontifex den ermordeten salvadorianischen Bischof Oscar Romero gestern auf dem Petersplatz in Rom in den Stand der Heiligen. Dieser steht wie Kasper für eine Kirche, die sich für die Belange der Armen einsetzt. Dieses Motto verfolgt auch der Argentinier Franziskus in seinem Pontifikat.

Kasper (1820-1898) stammt aus dem Westerwald und ist Gründerin der Ordensgemeinschaft Dernbacher Schwestern, die sich um Alte und Kranke kümmert.

Zugleich zog der Papst im Missbrauchsskandal der katholischen Kirche weitere Konsequenzen. Wegen des Vorwurfs des sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen erließ der Papst gegen zwei chilenische Geistliche eine der härtesten Maßnahmen überhaupt: Der emeritierte und in Deutschland lebende Erzbischof von La Serena, Francisco José Cox Huneeus, und der frühere Bischof von Iquique, Marco Antonio Órdenes Fernández, wurden in den Laienstand versetzt, wie der Vatikan mitteilte. dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 15.10.2018