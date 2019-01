Papst betont Bedeutung der Mütter

Rom.Papst Franziskus hat zum Start ins neue Jahr den Wert der Mütter hervorgehoben. „Im aufgesplitterten Leben von heute, wo wir Gefahr laufen, den Faden zu verlieren, ist die Umarmung der Mutter wesentlich“, sagte der Pontifex bei seiner Neujahrsmesse im Petersdom in Rom. Derweil hat der Papst mit Problemen zu kämpfen: Mitten in der größten Krise seines Pontifikats muss er seinen Sprecher wechseln. Der Chef des Presseamtes, Greg Burke, und seine Stellvertreterin legten überraschend ihr Amt nieder. An ihre Stelle soll der bisherige Social-Media-Koordinator Alessandro Gisotti treten. dpa (Bild: dpa)

