Papst Franziskus empfängt wieder zur Generalaudienz

Rom.Nach monatelanger Unterbrechung wegen der Corona-Pandemie nimmt der Papst öffentliche Auftritte verstärkt wieder auf: Am Mittwoch begrüßte Franziskus erstmals wieder Gläubige bei einer Generalaudienz im Vatikan. Die Begegnung fand im Damasushof des Apostolischen Palastes statt. Im März hatte das 83-jährige katholische Kirchenoberhaupt große öffentliche Auftritte gestoppt. Papst Franziskus ging nah an die Menschen heran. Sie machten Handyfotos mit ihm. Die Gäste mussten alle Masken tragen. Franziskus trug keinen Mund-Nasen-Schutz. „Ist das nicht schön!“, sagte der Papst zu Beginn seiner Ansprache über die Anwesenheit von Publikum. Dann sprach er über Solidarität in der Corona-Krise. Die Teilnahme an der Audienz stand laut Vatikan allen offen, Eintrittskarten waren nicht nötig. dpa

