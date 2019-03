Parlamente rücken zusammen

Paris/Berlin.Es ist eine Sitzung in einem nüchternen Saal der französischen Nationalversammlung, die kreisförmig angeordneten Reihen sind gut besetzt. Dass es sich aber um eine außergewöhnliche Versammlung handelt, abseits jeder Routine, wird schnell erkennbar: Eine deutsche Flagge umrahmt gemeinsam mit der französischen Tricolore die Fahne Europas. Die Redner sprechen deutsch oder französisch – immer wieder fällt das Wort „historisch“, wird auf die Geschichte verwiesen.

Was vor 56 Jahren der damalige Präsident Charles de Gaulle und Bundeskanzler Konrad Adenauer mit der Unterzeichnung des Élysée-Vertrags als Freundschaftsabkommen zwischen beiden Ländern begannen, erreiche nun eine neue Stufe, sagt der CDU-Abgeordnete Andreas Jung: „Das ist aber nicht nur etwas für die Geschichtsbücher, sondern für die Zukunft.“ Jung war einer der Co-Vorsitzenden der Arbeitsgruppe, die ein binationales Parlamentsabkommen zur intensivierten Zusammenarbeit des Bundestages und der Nationalversammlung ausgearbeitet hat.

Als dessen „Herzstück“ bezeichnet er die deutsch-französische Parlamentsversammlung. Dieser neuen Kammer wird er gemeinsam mit Sabine Thillaye voranstehen – die gebürtige Deutsche lebt seit Jahren in Frankreich und ist Abgeordnete von Präsident Emmanuel Macrons Partei „La République en Marche“ (LREM). Beide wirken erkennbar stolz auf ihre Arbeit: Tatsächlich hat es eine derartige Verzahnung zweier nationaler Parlamente noch nie gegeben. Das Abkommen ergänzt den Aachener Vertrag, den Kanzlerin Angela Merkel und Macron Ende Januar unterzeichnet haben.

Der knüpft wiederum an den 1963 zwischen de Gaulle und Adenauer geschlossenen Élysée-Vertrag an. Dieser symbolische Impuls war ein ausdrücklicher Wunsch Macrons, der in seinem pro-europäischen Kurs stark auf die Achse Paris – Berlin setzt. Zur gestrigen konstituierenden Sitzung in Paris, bei der Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble und sein französischer Amtskollege Richard Ferrand das Abkommen unterzeichneten, kamen die jeweils 50 dazugehörigen Abgeordneten aus beiden Ländern, welche aus allen in den Parlamenten vertretenen Fraktionen stammen.

Treffen zweimal pro Jahr

Künftig trifft sich die Versammlung zweimal pro Jahr, bindende Beschlüsse treffen kann sie dabei allerdings nicht. Sie soll politische Impulse setzen, durch den Austausch mehr Verständnis für die Funktionsweise des jeweils anderen wecken und die Umsetzung des Aachener Vertrags überwachen.

Vor allem für die Grenzregionen sieht dieser ambitionierte Ziele der stärkeren Vernetzung vor – vom Austausch von Personal in Schulen und Kindertagesstätten über gemeinsame soziale Standards und eine Annäherung des deutschen und des französischen Rechts bis zu grenzüberschreitenden Verkehrsverbindungen und Fahrradwegen. Es müsse einen konkreten Mehrwert für die Bürger geben, betont Jung. Als große Ziele werden der Aufbau eines deutsch-französischen Wirtschaftsraums auf der Basis gemeinsamer Regeln, die Schaffung einer „gemeinsamen Kultur in sicherheits- und verteidigungspolitischen Fragen“ sowie Impulse für Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz genannt.

Zwar überwog das Lob für den historischen Meilenstein, der erreicht sei; doch wurden bereits Frontlinien deutlich, vor allem, als AfD und Front National Kritik daran übten, dass am Volk und dessen Bedürfnissen „vorbeiregiert“ werde. Mitglieder der anderen Fraktionen wiesen diese Sichtweise zurück. Es lässt sich als deutsch-französische Errungenschaft deuten, dass diese Linien entlang von Länder- und nicht entlang von parteipolitischen Grenzen verliefen.

