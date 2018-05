Parteien geben sich harmonisch

Anzeige

1,5 Millionen neue Wohnungen bis 2021, ein Baukindergeld für Familien zum Erwerb von Eigentum und verschärfte Regelungen zur Deckelung der Mieten, das ist der Plan. Auf dem bereits zubetonierten Gipfel der Zugspitze entstehen aber keine Wohnungen – nur das Restaurant und die Panoramaterrasse werden hier unüberhörbar neu gebaut. Wenn die Gesetze durch Bundestag und Bundesrat abgesegnet sind, soll das Baukindergeld von 12 000 Euro pro Kind über zehn Jahre rückwirkend ab 1. Januar 2018 gezahlt werden. In den Genuss sollen Haushalte mit einem zu versteuernden Einkommen bis zu 75 000 plus 15 000 Euro Freigrenze je Kind kommen. Also bis zu 36 000 Euro staatliche Prämie bei drei Kindern.

Harmonie trotz Attacke

Doch die Gipfelshow und Wortspiele sind das eine, Dobrindt spricht vom „Top of Germany“. Er, der hier seinen Wahlkreis hat, hat mit gezielten Provokationen wieder einmal im Vorfeld die Schlagzeilen auf sich und die CSU gelenkt. Im Interview mit der „Bild am Sonntag“ sprach er von einer „aggressiven“ Anti-Abschiebungsindustrie“, die eine schnellere Abweisung von Asylbewerbern verhindere. Die Empörung auch aus Reihen der SPD war ihm gewiss. Die Dobrindt-Attacke soll die Gipfelidylle nicht stören. Nahles sagt angesprochen auf die Asyl-Aussagen: „Diese Formulierung würde ich mir jetzt nicht zu eigen machen.“ Auch in Sachen Flüchtlinge und Asyl gelte letztlich das, was im Koalitionsvertrag stehe.

Vor knapp zwei Jahren gab es auf der Zugspitze schon einmal ein politisches „Gipfeltreffen“, einen Schulterschluss der Rechtsparteien in Deutschland und Österreich. Die damalige AfD-Chefin Frauke Petry traf hier den FPÖ-Vorsitzenden Heinz-Christian Strache, sie prosteten sich mit Weißbier zu, beide kündigten an, die „EU-kritische“ Bewegung in Europa voranzutreiben. „Wir wollen gemeinsam zu neuen politischen Höhen voranschreiten“, sagte Petry. Die AfD bestimmt nun auch indirekt immer wieder die Agenda und Rhetorik der Koalition – siehe Dobrindt. Und größeren Streit könnte es zwischen Union und SPD noch um die Details der geplanten Sammelzentren für Asylbewerber geben. In besondere Höhen ist die erneute große Koalition noch nicht vorangekommen, für die SPD geht es derzeit eher noch tiefer, auf 17 Prozent in Umfragen. In Bayern liegt sie vor der Landtagswahl bei zwölf Prozent, gleichauf mit der AfD, hinter den Grünen. Die nur mit 66 Prozent auch zur Parteichefin gewählte Nahles erbt eine schwere Aufgabe. Ob es sinnvoll ist, eher zu kuscheln als sich von Dobrindts Attacken abzugrenzen, das wird sich noch zeigen.

