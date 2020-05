Party und Gesang als Ursachen

In diesem Gebäude in Frankfurt wurde der Gottesdienst abgehalten. © dpa

Frankfurt/Leer.Wegen etlicher Corona-Infektionen nach dem Eröffnungsabend eines Restaurants in Niedersachsen drohen nicht nur dem Betreiber, sondern auch den Besuchern Strafen. Auch ein Ausbruch nach einem Gottesdienst in Frankfurt lässt sich möglicherweise auf Fehlverhalten zurückführen.

Im Restaurant im Landkreis Leer sei es offenbar zu mehreren Verstößen gegen die Auflagen gekommen, unter anderem habe es Händeschütteln und Umarmungen gegeben. Die Kontaktnachverfolgung habe ergeben, dass der Teilnehmerkreis an der geschlossenen Gesellschaft größer war als zunächst angenommen. „Das, was wir da gesehen haben, war eine Veranstaltung“, sagte die niedersächsische Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD). Diese seien nicht erlaubt.

Unterdessen räumte die freie baptistischen Gemeinde in Frankfurt, in deren Umfeld mehr als 100 Sars-CoV-2-Infektionen bekannt geworden sind, Versäumnisse ein. „Im Nachhinein betrachtet wäre es für uns angebracht, beim Gottesdienst Mund-Nasen-Schutz-Bedeckungen zu tragen und auf den gemeinsamen Gesang zu verzichten“, hieß es in einem auf der Webseite der Gemeinde veröffentlichten Schreiben. Da es in der Gemeinde viele Familien mit fünf und mehr Kindern gebe, nehme die Zahl der Ansteckungen zu Hause weiter zu. Die Betroffenen seien in häuslicher Quarantäne. Bis Sonntag wurden mehr als 100 Fälle registriert. dpa

