„Patient hatte Husten und leichtes Fieber“

Nach seiner Rückkehr aus dem Skiurlaub meldet sich ein Mann in der Notfallambulanz der Uni-Klinik Heidelberg, weil er sich unwohl fühlt. Nun steht fest: Er ist mit dem Coronavirus infiziert. Pflegedirektor Edgar Reisch rechnet mit weiteren Fällen.

Eine ganze Station für sich allein. Es gibt wohl nicht viele Patienten, die solche Behandlungsbedingungen vorfinden. Doch für die erste Person, die sich im Rhein-Neckar-Kreis nachweislich mit dem Coronavirus infiziert hat, sind sie seit Freitag Realität. Aus medizinischer Sicht gibt es für den Patienten derzeit keinen Grund zu großer Sorge. „Ihm geht es gut“, berichtet Klaus Heeg (Bild oben), Ärztlicher Direktor der Medizinischen Mikrobiologie und Hygiene des Uniklinikums.

Der Corona-Patient ist nach Informationen dieser Redaktion um die 50 Jahre alt und stammt aus der Gegend Schwetzingen/Oftersheim. Er soll mit einer Reisegruppe aus Brühl im Skiurlaub gewesen sein. Nach Angaben des Landratsamts Rhein-Neckar und des baden-württembergischen Sozialministeriums kam der Mann nach seiner Rückkehr aus Südtirol in die Notfallambulanz des Universitätsklinikums. „Zu diesem Zeitpunkt hatte er Husten und leichtes Fieber“, bestätigt Heeg. Da sich der Mann in der Nähe des Infektionsgebiets in Norditalien aufgehalten hatte, veranlassten die behandelnden Ärzte einen Test. Der Patient wurde dann wieder nach Hause geschickt. Am Donnerstagabend stand dann fest: Er hat sich tatsächlich mit dem Coronavirus infiziert.

Das Uniklinikum hatte bereits mit solch einem Fall in der Region gerechnet. Ein Krisenstab, die sogenannte Task Force, war erstmals Anfang Februar zusammengekommen. Anfang der Woche, nach den Berichten aus Italien, trafen sich Klinikumsvorstand, Krankenhaushygieniker, Virologen und weitere Spezialisten erneut, um sich auf das neue Virus vorzubereiten. Dabei ging es unter anderem darum, Kapazitäten zu schaffen sowie Patienten zu schützen. „Wir wollten verhindern, dass Infizierte in anderen Stationen erscheinen“, sagt Heeg, der auch Leiter der Task Force ist.

Die Lösung präsentierte sich schließlich mit dem Neubau der Chirurgie – in unmittelbarer Nähe zur Medizinischen Klinik. Das Gebäude gehört noch dem Land Baden-Württemberg und soll Ende März dem Klinikum übergeben werden. „Es ist ein Glücksfall, dass wir diese Räumlichkeiten haben“, betont Heeg. Innerhalb kürzester Zeit wurde in einem Teil des Neubaus eine Infektionsambulanz eingerichtet. Seit Freitag stehen dort 20 Betten zur Verfügung, eine Ausweitung auf 40 Betten ist möglich. Stand Freitagabend war der Rückkehrer aus Südtirol der einzige Patient. Er ist dort isoliert, das Pflegepersonal trägt Schutzkleidung und Atemmasken.

Täglich 20 Proben

Um die Mitarbeiter zu schützen, habe es am Uniklinikum zusätzliche Schulungen gegeben, berichtet Pflegedirektor Edgar Reisch (Bild unten). Dazu gehörten Informationen zum Transport der entnommenen Proben. Für Ärzte und Pflegepersonal sei die Situation aber nicht ungewöhnlich. „Wir haben ja auch andere Infektionen“, sagt Reisch.

Derzeit werden am Universitätsklinikum täglich rund 20 Proben untersucht. Auch Kontaktpersonen des Patienten werden nun getestet. Seine Ehefrau befindet sich in häuslicher Quarantäne. „Sobald eine der Kontaktpersonen Symptome entwickelt, wird sie ebenfalls in einem Krankenhaus isoliert“, teilte das Landratsamt Rhein-Neckar mit.

Nach Einschätzung des Gesundheitsamts besteht für die Öffentlichkeit durch den Fall kein erhöhtes Ansteckungsrisiko. Das gilt laut Stadt Heidelberg auch für Schulen, Kitas und städtische Einrichtungen. „Die Kindertagesstätten in Heidelberg sind entsprechend ihrer jeweiligen regulären Öffnungszeiten geöffnet. Auch Schulen bleiben nach derzeitigem Kenntnisstand nach Ferienende geöffnet“, teilte die Stadt mit.

Das Universitätsklinikum geht – auch angesichts des Ferienendes – davon aus, dass weitere Personen in der Region an Covid-19 erkranken werden. Pflegedirektor Reisch sieht das Uniklinikum dafür gewappnet: „Wir haben die organisatorischen Voraussetzungen.“ Um die Ausbreitung des Virus möglichst stark zu begrenzen, appelliert Heeg an die Bevölkerung, Hygieneregeln zu beachten. „Die Weitergabe läuft vor allem über die Hände.“ Tröpfchen gelangten auf Oberflächen und über die Hände an die Nase, erklärt er die Übertragung. „Händehygiene hilft da wunderbar“, betont der Experte.

Wie sich das Virus weiter ausbreiten wird – da wagt auch Heeg keine Prognose. „Das kann Ihnen im Moment niemand vorhersagen. Wir wissen einfach noch zu wenig.“

