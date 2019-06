Karlsruhe.Im Mordfall Lübcke prüfen die Ermittler eine mögliche persönliche Verbindung des Tatverdächtigen zu dem Kasseler Regierungspräsidenten, der am 2. Juni auf der Terrasse seines Wohnhauses im hessischen Wolfhagen-Istha niedergeschossen worden war. Wie das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ am Freitag berichtete, könnte Stephan E. 2015 an einer Bürgerversammlung mit Lübcke teilgenommen haben. Dort hatte der CDU-Politiker eine geplante Flüchtlingsunterkunft verteidigt.

Der „Spiegel“ zitiert Ermittler, wonach E. sich in einem Chat über Lübcke aufgeregt und ihn als „Volksverräter“ bezeichnet habe. Dem Bericht zufolge liegt das Bürgerhaus von Lohfelden, in dem die Versammlung stattfand, nur zwei Kilometer von E.s Wohnhaus entfernt, die Erstaufnahmeeinrichtung habe in nur einem Kilometer Entfernung entstehen sollen.

Das Landeskriminalamt in Sachsen prüft mögliche Kontakte des Tatverdächtigen zur Neonazi-Szene im Freistaat. Einem Bericht des ARD-Magazins „Monitor“ zufolge soll E. am 23. März 2019 an einer konspirativen rechtsextremen Veranstaltung im sächsischen Mücka teilgenommen haben, wo er mit Mitgliedern der neonazistischen Organisation „Combat 18“ und der neonazistischen Vereinigung „Brigade 8“ fotografiert wurde. Wie das Innenministerium in Wiesbaden mitteilte, hat der hessische Verfassungsschutz seine Informationen zum Tatverdächtigen dem Generalbundesanwalt angeboten. dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 22.06.2019