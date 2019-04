Personalnot begünstigt Fehler

Andreas Crusius stellte gestern die Bilanz der ärztlichen Verfehlungen vor. © dpa

Berlin.Die Zahl der bei der Bundesärztekammer registrierten Behandlungsfehler, die zu gesundheitlichen Schäden für Patienten führten, ist im vergangenen Jahr um gut 330 auf 1499 Fälle gesunken. Doch insgesamt sind es wohl deutlich mehr, denn in Deutschland gibt es keine zentrale Statistik über ärztliche Fehlleistungen. Pro Jahr kommt es in deutschen Kliniken zu etwa 20 Millionen Behandlungen. Darüber hinaus gibt es rund eine Milliarde Arzt-Patienten-Kontakte in den Praxen.

Angesichts dieser Dimension bewegten sich die ärztlichen Verfehlungen „im Promillebereich“, sagte der Chef der Gutachterkommissionen und Schlichtungsstellen der Bundesärztekammer, Andreas Crusius, gestern bei der Vorstellung der aktuellen Bilanz in Berlin. „Die Wahrscheinlichkeit, dass Patienten durch einen Behandlungsfehler zu Schaden kommen, ist extrem gering“, so der Experte. Gleichwohl können sie eine verheerende Wirkung haben.

Mehr Todesfälle als 2017

Nach den Daten der Bundesärztekammer waren von den 1499 Fällen 462 mit leicht- und mittelschweren Schäden wie zum Beispiel ständigen Schmerzen verbunden. 127 mal kam es zu schweren Dauerschäden. Diese Einstufung gilt etwa für falsche Amputationen. Und in 88 Fällen führten die Behandlungsfehler zum Tod der Patienten. Das waren 26 mehr als im Jahr 2017.

Drei Viertel der registrierten mutmaßlichen Ärztefehler bezogen sich auf die Kliniken. Zu den am meisten fehlbehandelten Krankheiten zählten hier Oberschenkelfrakturen, Arthrosen der Hüft- und Kniegelenke sowie Unterarmfrakturen. Was die niedergelassenen Ärzte angeht, so wurden von den Patienten am häufigsten Behandlungen gegen Brustkrebs sowie Hand- und Handgelenkfrakturen beanstandet.

Insgesamt sind dann auch in erster Linie Chirurgen und Orthopäden mit dem Vorwurf einer Fehlbehandlung konfrontiert. Crusius warnte davor, Ärzte, denen ein Fehler unterläuft, vorschnell als Pfuscher zu diskreditieren. Pfusch beinhalte immer eine gewisse Gleichgültigkeit, das sei in den seltensten Fällen der Grund.

Zu den großen Gefahrenquellen zählte Crusius die Zeit- und Personalnot in Kliniken und Praxen. Die über Jahrzehnte von der Politik geschaffenen ökonomischen Rahmenbedingungen im Gesundheitssystem seien „nicht auf maximale Patientensicherheit ausgerichtet, sondern auf maximale Effizienz“.

Wie viele Behandlungsfehler es in Deutschland wirklich gibt, liegt freilich im Dunkeln. Wer sich schlecht behandelt fühlt, kann sich auch an den Medizinischen Dienst der Krankenkassen (MDK) wenden. Darüber hinaus können Patienten direkt zu einem Anwalt gehen und den Verdacht gutachterlich prüfen lassen. Diese Fälle werden aber statistisch nicht registriert. Experten fordern deshalb schon seit Jahren eine bessere Erfassung der Daten. So macht sich die Deutsche Stiftung Patientenschutz für ein bundesweites Zentralregister stark, in dem auch alle Fehler im Pflegebereich erfasst werden sollen.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 04.04.2019