Peter Feldmann klarer Wahlsieger

Insofern sei der Wahlerfolg „ein Sieg für die Menschen in der Stadt“. Er werde auf diesem Kurs beiben. Der alte und neue Oberbürgermeister räumte ein, mit einem so hohen Wahlergebnis nicht gerechnet zu haben. Er sei überwältigt. Feldmanns Ergebnis lag auch weit über dem seiner ersten Wahl zum Oberbürgermeister 2012. Dabei hatte er den damaligen hessischen Innenminister Boris Rhein (CDU) in der Stichwahl mit 57,4 Prozent bezwungen.

CDU-Kandidatin Weyland, eine ehemalige Stadtverordnetenvorsteherin und Staatssekretärin im hessischen Finanzministerium, zeigte sich enttäuscht und sagte, sie brauche jetzt einige Wochen, um sich neu zu orientieren. Bei einer allerdings deutlich von 37,6 auf nur noch 30,2 Prozent gesunkenen Wahlbeteiligung erhielt sie in der Stichwahl 44 080 Stimmen und damit sogar noch rund 4000 weniger als im ersten Wahlgang. Gewinner Feldmann verbesserte sein Ergebnis dagegen auch absolut um gut 20 000 auf jetzt 106 699 gültige Stimmen.

Zu seiner Wahl hatten vor allem die vor zwei Wochen ausgeschiedenen Kandidaten Janine Wissler (Linke) und Volker Stein (FDP, aber diesmal ohne Unterstützung seiner Partei) aufgerufen. Grünen-Bewerberin Nargess Eskandari-Grünberg gab keine Empfehlung ab, doch gilt als sicher, dass Feldmann – wie vor sechs Jahren – auch stark aus dem Stimmenreservoir der Grünen schöpfte.

