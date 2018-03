Peter Tschentscher zum neuen Hamburger Bürgermeister gewählt

Anzeige

Es sei gut, dass die wochenlange Hängepartie um das Bürgermeisteramt nun ende, hatte die FDP-Fraktion im Vorfeld erklärt. Bereits Anfang Februar gab es erste Meldungen, dass Scholz nach sieben Jahren als Regierungschef an der Elbe in die Bundespolitik wechseln werde. Doch erst einen Monat später kam die offizielle Bestätigung. Sein Abschied löste bei der SPD in Hamburg ein Stühlerücken aus. Scholz hatte seit 2009 auch den Landesvorsitz inne, den übernahm am vergangenen Wochenende Sozialsenatorin Melanie Leonhard.