Petrys Anwalt pocht auf Klärung

Frauke Petry schweigt vorerst zu den gegen sie erhobenen Vorwürfen. © dpa

Dresden.Im Meineid-Prozess gegen die frühere AfD-Chefin Frauke Petry strebt die Verteidigung eine Klärung des Falls bis hin zum Bundesgerichtshof an. Das stellte Petrys Anwalt Carsten Brunzel gestern zu Beginn des Prozesses am Dresdner Landgericht klar. „Das Ziel ist der Freispruch. Die rechtliche Einordnung des Wahlprüfungsausschusses wird der ausschlaggebende Punkt sein“, sagte der Anwalt. Er gehe davon aus, dass die rechtliche Frage in dieser Instanz nicht entschieden wird. Wegen des erwarteten großen Andrangs zum Beginn des Prozesses war man auf den Hochsicherheitssaal des Oberlandesgerichtes ausgewichen, der eigens für Verfahren gegen Terroristen und Schwerkriminelle hergerichtet wurde.

Petry wird vorgeworfen, 2015 vor dem Wahlprüfungsausschuss des Sächsischen Landtages falsch ausgesagt und ihre Angaben beeidet zu haben. Sie selbst hatte einen Irrtum eingeräumt, zugleich aber versichert, nicht absichtlich falsch ausgesagt zu haben. Bei einer Verurteilung droht ihr die Aberkennung ihrer Mandate. Im Kern ging es um ein Darlehen der AfD-Landtagskandidaten zur Finanzierung des Wahlkampfes. Petry hatte ausgesagt, dass die Bewerber nach Einzug in den Landtag selbst hätten entscheiden können, ob sie das Darlehen in eine Spende an die AfD umwandeln. In den Darlehensverträgen stand aber, dass der Kandidat in diesem Fall auf die Rückzahlung verzichtet. dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 19.02.2019