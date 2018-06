Pfälzer kriegen am meisten ab

Anzeige

Scharfe Kritik vom BUND

Also alles kein Grund zur Sorge? Doch, meint der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND). „Wir sehen das durchaus kritisch“, sagt Michael Ullrich vom BUND Rheinland-Pfalz. „Man hat ja als Mensch keine Chance, sich zu schützen.“ Immerhin wisse man ja nicht, wann ein Flugzeug die Luken öffnet. Überhaupt, Information. Es gebe keine richtige Meldekette, wenn es zum Abwurf kommt. Da müssten neue Regeln her. Die Flugsicherung meldet nach eigener Auskunft Abwürfe halbjährlich an das Bundesverkehrministerium. Öffentlich gemacht werden müssen sie aber nicht. Außerdem sei gar nicht genau bekannt, welche Auswirkungen Kerosin auf Gesundheit und Umwelt hat.

Tatsächlich ist die Zahl der Studien, die sich mit dem Thema befasst haben, überschaubar. In einer Antwort auf eine Anfrage der Grünen nennt die Bundesregierung zwei, und die sind schon ziemlich in die Jahre gekommen: eine aus dem Jahr 2004, erstellt im Rahmen des Ausbaus des Flughafen Berlin-Schönefeld, und eine zweite von 1993, die sich mit der Umwelt rund um den Frankfurter Flughafen befasst. Eine weitere hat das Bundesumweltministerium nun in Auftrag gegeben. Ergebnisse seien aber frühestens im Herbst zu erwarten, sagt ein Sprecher der Behörde. Neue Erhebungen waren nicht nur ein Anliegen der Grünen. Auch die AfD richtete im Mai eine Anfrage an die Bundesregierung. Dass Flugzeuge sich jährlich um mehrere Tonnen Kerosin erleichtern, ist auf der politischen Agenda.

Das Kerosin selbst ist für die Gesundheit das kleinere Übel. Mehr sind es die beigesetzten Inhaltsstoffe, allen voran das krebserregende Benzol, das Grund zur Sorge bereitet. „Ich würde nicht in Kerosin baden“, sagt Andreas Strohmayer vom Institut für Flugzeugbau der Universität Stuttgart. Trotzdem glaubt Strohmayer nicht, dass das Ablassen des Treibstoffs eine Gefahr ist. In Europa gelte eine Höhe, unter der Piloten die Luken nicht öffnen dürfen. Die Maschine müsse mindestens 1800 Meter hoch fliegen, sagt er. Der Gedanke dabei: Der Treibstoff habe genug Zeit, um zu verdampfen. So sollte nicht mehr viel am Boden ankommen. „Das, was der Mensch an der Tankstelle einatmet, ist gefährlicher“, sagt Strohmayer.

Seiner Ansicht nach ist das Ablassen von Kerosin in Gefahrensituationen deshalb die beste Lösung. Eine Landung mit vollem Tank könnte das Flugzeug langfristig beschädigen.

Die Alternative, die es gibt – Flugzeuge stabiler bauen, damit das Gewicht kein Problem mehr ist –, dürfte Umweltschützern auch nicht schmecken. „Dann würden sie auch mehr verbrauchen“, sagt Strohmayer.

Technisches Dilemma

Dieses Dilemmas ist man sich beim BUND auch bewusst. Das Ablassen von Kerosin sei aber sowieso nur die Auswirkung eines viel größeren Problems: „Wir fliegen zu viel“, sagt Michael Ullrich. Seit jeder zu Spottpreisen in den Flieger steigen könne, habe auch der Flugverkehr in einem Maß zugenommen, das nicht mehr tragbar sei.

Kurzfristig scheint dafür aber keine Lösung in Sicht. Strohmayer, der intensiv an alternativen Antrieben für Flugzeuge forscht, glaubt nicht, dass sich in den nächsten 20 bis 30 Jahren viel ändern wird. Wie auf der Straße sei auch in der Luft der elektrische Antrieb eine denkbare Alternative. Kurzfristig gehe der Trend zu Hybrid-Motoren oder dem Zusatz von Bio-Kerosin zum herkömmlichen Stoff.

Kerosin aus Mais, Rüben und Co. – die Lösung für einen nachhaltigen Flugverkehr? Das hätte ja fast noch größere Auswirkungen auf die Umwelt, sagt Ullrich, etwa durch das Düngemittel, das dann in Massen ausgebracht werden müsste. „Bitte bloß nicht.“

© Mannheimer Morgen, Montag, 25.06.2018