Pfarrerin Anna Maria Baltes: "Menschen sind bereit, Verantwortung zu übernehmen"

Das ist schon eine erhebliche Erschütterung von allem – wie ich meinen Beruf kannte und wie Gemeinde funktioniert hat, und es ist für viele Menschen sehr schmerzhaft, das zu akzeptieren.

Ich habe manche Arbeit nun nicht mehr, die meinen Alltag geprägt hat, die ich aber vermisse – weil ich da bei den Begegnungen von den Menschen ganz viel zurückbekommen habe. Der Religionsunterricht in der Grundschule fehlt mir, denn es ist schön, Kinder zu begleiten. Und die Treffen in der Gemeinde fehlen. Dafür verbringe ich viel Zeit am Telefon, schreibe Briefe und versuche, mich so gut es geht um die Leute zu kümmern. Aber diese Art der Arbeit ist anstrengend. Zudem habe ich zwei Kinder zu Hause und meinen Mann, der auch im Homeoffice ist.

Aber ich erlebe auch ganz großartige Dinge – dass Gemeindemitglieder sich aktiv einbringen, der neu gewählte Ältestenkreis sofort tätig geworden ist. Menschen sind auch bereit, Verantwortung zu übernehmen. Sie haben etwa einen neuen Instagram-Kanal geschaffen. Und es melden sich Leute, die ich sonst selten sehe, aber die helfen wollen. Neulich hatte ich plötzlich einige Osterkerzen vor der Tür, selbst gebastelt von einer Frau zur Weitergabe an Menschen, die Trost und Licht brauchen – das war der Hammer! Sehr, sehr schwierig ist der Umgang mit Trauer. Da gibt es viel Unsicherheit und Unzufriedenheit auf dem Friedhof. Aber solange das Wetter mitspielt, versuche ich, auch direkt am Grab eine schöne Trauerfeier zu gestalten, die persönlich und würdevoll ist. Und ein paar Tage danach rufe ich die Angehörigen noch mal an. (pwr)

Anna Maria Baltes, 40, Pfarrerin, Mannheim-Wallstadt

